Familia de Joselyn denuncia a tienda donde murió durante inundación en Xalapa

Familia de Joselyn denuncia a tienda donde murió durante inundación en Xalapa

septiembre 30, 2026

La joven de 20 años quedó atrapada en el establecimiento de productos chinos en San Bruno; sus familiares cuestionan que nadie acudiera a buscarla

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La familia de Joselyn, de 20 años, presentó una denuncia contra la tienda Hiper San Bruno, donde la joven murió durante las inundaciones registradas el lunes en Xalapa.

La madre de la joven informó que la denuncia ya fue presentada y que ahora esperan que las autoridades determinen qué ocurrió dentro del establecimiento y si existe alguna responsabilidad por la muerte de Jocelyn.

“Pues sí, ya lo hice (presentar la denuncia), ya nada más estamos esperando que nos avisen qué prosigue. La denuncia fue a la tienda”, señaló.

De acuerdo con el relato de la familia, Jocelyn trabajaba desde hacía tres o cuatro meses en el establecimiento y normalmente concluía su jornada a las 9 de la noche.

Su pareja acudió a recogerla esa noche, pero debido a la lluvia llegó alrededor de las 9:30 o 9:40. La reja principal estaba cerrada y trabajadores y encargados permanecían en el lugar.

Al preguntar por Jocelyn, sus compañeras le dijeron que no la encontraban y que había corrido hacia la parte trasera del establecimiento cuando comenzó a subir el agua.

La familia cuestiona que no se realizara una búsqueda inmediata ni se solicitara apoyo de Protección Civil, pese a que se sabía que la joven permanecía dentro.

Cerca de las 10:30 de la noche, su pareja regresó con familiares y comenzaron a recorrer el establecimiento con lámparas. Un policía encontró finalmente a Jocelyn flotando en el agua, en la parte trasera de la bodega.

Los familiares señalaron que dos policías les informaron que todavía habían percibido signos vitales, pero cuando llegó la ambulancia la joven ya no presentaba signos vitales.

Denuncian falta de protocolos

La familia también señaló que compañeros de Jocelyn les contaron que esa noche permanecieron en el establecimiento porque, mientras comenzaba a inundarse, les habrían pedido sacar el agua y acomodar mercancía.

“Sus compañeros cuentan que no salieron a la misma hora de siempre, porque como la tienda se estaba inundando los obligaron a sacar el agua que se estaba metiendo”, relató su madre.

Los familiares cuestionaron además las condiciones de seguridad del establecimiento y pidieron que se revisen los protocolos de Protección Civil para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.

Jocelyn había hecho una pausa en sus estudios de Ingeniería en Sistemas Computacionales para trabajar y ahorrar, con la intención de regresar posteriormente a la escuela.

“Ella quería superarse, quería ser alguien importante, tener un título y, pues, obviamente, después del título, ejercerlo”, relató su familia.

Su pareja, con quien llevaba tres años, pidió que se investigue lo ocurrido.

“Que no se vuelva a repetir, porque duele mucho perder una persona así que apenas está empezando y por descuido de los dueños”, expresó.