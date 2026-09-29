Activistas de Veracruz celebran que Senado aprobara Ley de Bienestar Animal

septiembre 29, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La Coalición de Activistas por los Derechos Animales del Estado de Veracruz (Cadav) celebró la aprobación en el Senado de la República del nuevo dictamen sobre la iniciativa de Ley General en materia de Bienestar y Protección de los Animales. Este dictamen elimina de manera definitiva el controvertido apartado denominado «manual para matar».

Lourdes Jiménez Mora, representante de la organización, calificó el logro como un triunfo colectivo resultado del esfuerzo conjunto de activistas, organizaciones de la sociedad civil, voluntarios y medios de comunicación que visibilizaron las inconsistencias de las propuestas anteriores.

La activista veracruzana explicó que el nuevo documento legislativo difiere sustancialmente de los borradores previos, pues escucha e integra las demandas que el movimiento ambientalista y de protección animal venía impulsando en todo el país.

Entre los puntos más significativos del nuevo dictamen resalta el respeto a las competencias de las entidades federativas. Jiménez Mora señaló que era indispensable garantizar que los avances legislativos locales no sufrieran retrocesos y que cada entidad conserve la facultad de actuar según sus realidades particulares.

«Cada estado tiene un escenario muy distinto y los animales sufren maltrato de formas diversas; por ello era fundamental que la ley nacional respetara las legislaciones estatales que ya han avanzado en la materia», sostuvo la representante.

Asimismo, reiteró que la supresión del «manual para matar» representa una garantía de que la futura norma nacional se enfocarán estrictamente en la protección, la erradicación de la violencia y el cuidado de los seres sintientes, y no en justificar mecanismos de exterminio o sacrificio sistemático.

Jiménez Mora enfatizó que sin la presión ciudadana y la cobertura constante de la prensa no habría sido posible frenar los vacíos legales del dictamen anterior. Aseguró que esta resolución sienta las bases jurídicas necesarias para consolidar una política pública integral de bienestar animal a nivel local y federal.

Finalmente, los defensores de los derechos de los animales en Veracruz adelantaron que se mantendrán vigilantes del proceso legislativo subsecuente hasta la promulgación definitiva de la ley, con el objetivo de asegurar que los acuerdos pactados en el Senado se respeten en su totalidad.