SAT y Corea del Sur unen fuerzas para modernizar el sistema tributario

SAT y Corea del Sur unen fuerzas para modernizar el sistema tributario

septiembre 28, 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Servicio Nacional de Impuestos de la República de Corea formalizaron una alianza estratégica para robustecer sus sistemas de recaudación mediante herramientas tecnológicas de vanguardia.

Durante un encuentro bilateral encabezado por Antonio Martínez Dagnino y Lim Kwang Hyun, ambos organismos intercambiaron metodologías operativas vinculadas con la gestión tributaria.

De igual forma, las autoridades analizaron el aprovechamiento analítico de los comprobantes fiscales digitales, las pasarelas de pago y los cruces masivos de información financiera.

Por consiguiente, los titulares pactaron mantener reuniones periódicas para intercambiar las mejores prácticas en el combate a la evasión y la mejora continua de los servicios.

¿Cómo impulsan la innovación y la atención al contribuyente?

Procesos digitales e intercambio de datos

El titular del SAT explicó que la facturación electrónica constituye la columna vertebral del ecosistema digital mexicano, pues agiliza trámites y homologa procedimientos de auditoría.

Asimismo, el funcionario enfatizó que esta estructura coincide con el modelo surcoreano basado en inteligencia artificial y procesamiento de datos a gran escala.

Por su parte, la Administración General de Servicios al Contribuyente informó que la dependencia brindó 31 millones de atenciones presenciales en el transcurso del presente año a través de sus oficinas desconcentradas y módulos tributarios.

Adicionalmente, el área de Auditoría de Comercio Exterior precisó que México sostiene intercambio constante de información tributaria con 145 naciones bajo el marco de acuerdos internacionales para evitar la doble tributación. Por último, la delegación asiática extendió una invitación oficial al equipo mexicano para desarrollar mesas de trabajo especializadas en Seúl.