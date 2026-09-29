MTV VMAs 2026: Madonna y Taylor Swift encabezan una noche cargada de estrellas
septiembre 28, 2026
Los MTV VMAs 2026 celebran este domingo 27 de septiembre una de las noches más importantes de la música internacional. El Peacock Theater de Los Ángeles recibe a artistas de distintos géneros para reconocer los videos, canciones y producciones que marcaron el último año.
La ceremonia tendrá como conductor a Snoop Dogg, mientras que Madonna protagonizará uno de los momentos más esperados al regresar al escenario de los VMAs después de 23 años.
Madonna encabeza las nominaciones con 13 candidaturas, seguida por Taylor Swift con 11, Sabrina Carpenter con nueve y Ariana Grande con ocho. Bruno Mars suma siete nominaciones.
Entre las categorías principales aparecen nombres como Taylor Swift, Ariana Grande, Sabrina Carpenter y Bruno Mars, además de artistas como Olivia Rodrigo, LISA, PinkPantheress, Zara Larsson y RAYE.
Uno de los premios más esperados será Video del Año, donde compiten Ariana Grande, Bruno Mars, GENER8ION, Madonna, Sabrina Carpenter y Taylor Swift.
Taylor Swift y Nirvana recibirán premios especiales
La gala también tendrá reconocimientos fuera de competencia. Taylor Swift recibirá el primer MTV VMA Artist Director Honors, creado para destacar su trabajo como directora audiovisual.
Por su parte, Nirvana será reconocido con el Video Vanguard Award, uno de los premios especiales de mayor tradición dentro de los MTV Video Music Awards.
Además, durante la ceremonia está previsto el estreno mundial del video de “Patient Zero”, dirigido por Swift y protagonizado por Colin Farrell y Dakota Johnson.
Fuerza Regida busca hacer historia en los VMAs
México también tendrá representación. Fuerza Regida aparece entre los nominados a Mejor Latino con “TU SANCHO”, categoría en la que también compiten Anitta con Shakira, Bad Bunny, KAROL G, Rosalía junto a Yahritza Y Su Esencia, Ryan Castro, Kapo & GANGSTA, además de Shakira y Burna Boy.
El grupo también figura entre los candidatos a Mejor Grupo, junto con BLACKPINK, BTS, CORTIS, FLO, Geese, KATSEYE y Twenty One Pilots.
¿Quiénes cantarán en los MTV VMAs 2026?
La lista de presentaciones incluye a Madonna, LISA, RAYE, Gunna, Shaboozey, Sienna Spiro, GENER8ION, Yung Lean, Kacey Musgraves, SOMBR y Teddy Swims.
También habrá homenajes especiales. Kacey Musgraves participará en un tributo a Dolly Parton, mientras que RAYE, SOMBR y Teddy Swims formarán parte de un homenaje a George Michael.
Los ganadores de las principales categorías se conocerán durante el desarrollo de la ceremonia, por lo que la lista completa continuará actualizándose conforme se entreguen los premios.