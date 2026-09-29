WhatsApp aparece en 43% de las estafas por mensajería, según estudio

septiembre 28, 2026

La aplicación WhatsApp se ha convertido en uno de los principales canales utilizados para cometer estafas por mensajería. Un estudio internacional señala que la aplicación aparece en 43% de los casos analizados, por encima de los mensajes de texto y otras plataformas digitales.

La investigación también muestra una nueva preocupación: 66% de las víctimas considera que la inteligencia artificial estuvo involucrada en la estafa que sufrió, una situación que refleja cómo las nuevas herramientas pueden facilitar la creación de mensajes, voces e imágenes más convincentes.

El estudio fue realizado por Censuswide para Kaspersky en abril de 2026 y reunió las respuestas de 2 mil 806 víctimas de estafas por mensajería, de entre 16 y 61 años. Los resultados corresponden a distintos países de Europa, Norteamérica y África, por lo que no representan exclusivamente a los usuarios de México.

Los fraudes ya no se quedan en una sola aplicación

Una de las características que más llama la atención es que los engaños pueden comenzar en una plataforma y continuar en otra. De acuerdo con la investigación, 63% de las estafas analizadas involucró varias plataformas, por lo que un primer contacto puede llegar mediante un SMS y posteriormente trasladarse a WhatsApp, Telegram u otro servicio.

Los delincuentes aprovechan aplicaciones utilizadas diariamente para comunicarse con familiares, empresas, bancos y servicios de entrega. Entre los métodos más frecuentes aparecen las falsas notificaciones de paquetes, con 38% de los casos, los fraudes relacionados con supuestas inversiones, con 37%, y la suplantación de marcas, con 31%.

La rapidez también es utilizada como parte del engaño. El 52% de las estafas exitosas se concretó en menos de 30 minutos, mientras que aproximadamente una de cada siete ocurrió en menos de cinco minutos. Los mensajes suelen recurrir a situaciones que buscan provocar una reacción inmediata, como cuentas bloqueadas, pagos pendientes, paquetes por entregar o supuestas emergencias familiares.

La inteligencia artificial añade una dificultad adicional; los mensajes fraudulentos pueden estar mejor redactados y resultar más naturales, mientras que herramientas capaces de generar voces, imágenes y videos permiten imitar con mayor precisión a personas, empresas o instituciones.

Entre las víctimas que consideraron que la IA estuvo involucrada en su caso, 42% identificó mensajes que parecían generados mediante esta tecnología, 31% señaló el uso de voces generadas o clonadas y 25% mencionó imágenes o videos deepfake.

Ante este escenario, autoridades mexicanas, como la CONDUSEF, han recomendado no descargar aplicaciones desde enlaces recibidos por WhatsApp, SMS, correo electrónico o redes sociales y verificar directamente con la institución correspondiente cuando exista alguna duda.

La principal dificultad ya no consiste únicamente en detectar mensajes con errores o señales evidentes de fraude; ante el uso de herramientas de inteligencia artificial capaces de generar comunicaciones cada vez más convincentes, verificar el remitente, evitar enlaces sospechosos y confirmar cualquier solicitud por canales oficiales se vuelve fundamental antes de compartir información o realizar un pago.