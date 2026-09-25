Anuncian el festival “Terra Viva” en la Casa del Lago UV; promoverán el bienestar animal y ambiental

Anuncian el festival “Terra Viva” en la Casa del Lago UV; promoverán el bienestar animal y ambiental

septiembre 25, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La Universidad Veracruzana (UV), en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y organizaciones civiles, llevará a cabo el foro y festival “Terra Viva” en las instalaciones de la Casa del Lago de esta ciudad capital el 26 de septiembre.

Lourdes Jiménez Mora, representante de la Coalición de Activistas por los Derechos de los Animales del Estado de Veracruz (Cadav), destacó que el evento busca concientizar a la ciudadanía sobre el concepto de “Una Salud”, promoviendo una convivencia armónica entre los seres humanos, la naturaleza y las especies domésticas.

Las actividades se desarrollarán durante una jornada completa, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, con acceso totalmente gratuito para el público en general.

De acuerdo con el programa oficial, la inauguración formal se realizará en punto de las 10:00 horas, para dar paso a las 11:00 horas al inicio de los talleres y dinámicas infantiles enfocados en la enseñanza del respeto y cuidado hacia la fauna.

A las 12:00 horas se impartirá un taller práctico de primeros auxilios para animales de compañía. Debido a los lineamientos del recinto, la activista precisó que no estará permitido el ingreso con mascotas de forma física; sin embargo, exhortó a los asistentes a llevar un muñeco o peluche para realizar las prácticas de auxilio. Detalló que dicho taller contará con cupo limitado.

A lo largo del día, los asistentes podrán acceder a una oferta gastronómica libre de crueldad animal y elaborada con insumos amigables con el medio ambiente, presentada por emprendedores e iniciativas locales comprometidas con la sustentabilidad.

Asimismo, se instalará un módulo de acopio a cargo de la organización «Hada Azul», donde se recibirán donativos en especie y económicos destinados al sostenimiento y atención médica de los animales rescatados que albergan en sus instalaciones.

La clausura de la jornada está programada para las 17:00 horas con una presentación musical a cargo del Combo Caribeño de la Orquesta Xalli Big Band de la Universidad Veracruzana.

Jiménez Mora reiteró la invitación a las familias xalapeñas para sumarse a este encuentro que combina educación ambiental, cultura y protección animal.