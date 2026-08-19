Nahle pagará adeudos de municipios; les cobrará de las participaciones

agosto 19, 2026

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- El Gobierno de Veracruz podrá pagar directamente algunos adeudos de los municipios, pero el dinero no será a fondo perdido: los ayuntamientos tendrán que reintegrar al Estado la parte que resulte recuperable y el mecanismo de recuperación podrá incluir sus participaciones federales presentes y futuras.

Este miércoles 19 de agosto entró en vigor un decreto mediante el cual la gobernadora Rocío Nahle García autorizó a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) a establecer convenios con los municipios para regularizar adeudos y apoyar sus finanzas.

El esquema plantea que el Gobierno estatal utilice recursos propios para pagar directamente ante la autoridad federal correspondiente las obligaciones previamente identificadas y validadas. El dinero no será entregado al municipio; Sefiplan realizará el pago por cuenta y orden del ayuntamiento.

Después, el municipio deberá reintegrar al Gobierno estatal la porción que resulte recuperable, de acuerdo con los porcentajes, plazos y condiciones que se establezcan en el convenio.

Esto es relevante porque, cuando un estado o municipio regulariza ante el SAT pasivos o saldos corrientes por ISR retenido a sus trabajadores, la Federación puede devolver hasta 100 por ciento del impuesto enterado. Un esquema similar existe para el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), mediante el cual puede reintegrarse hasta el 100 por ciento de los recursos que el municipio haya liquidado.

El decreto también establece que los incentivos económicos o fiscales que correspondan al Estado como consecuencia de la regularización de omisiones fiscales o la liquidación de créditos serán utilizados para compensar los recursos públicos estatales que se hayan erogado

Para recuperar ese dinero, Sefiplan podrá acordar con los ayuntamientos mecanismos con cargo a las participaciones federales presentes y futuras que legalmente les correspondan.