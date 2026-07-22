Se investiga red de lavado de dinero en la UPAV, recuerda gobernadora que ya hay 3 detenidos

Se investiga red de lavado de dinero en la UPAV, recuerda gobernadora que ya hay 3 detenidos

julio 22, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García confirmó se sospecha de la operación de una red de corrupción y lavado de dinero al interior de la Universidad Popular Autonoma de Veracruz, por lo que se siguen las investigaciones al interior.

En entrevista, la mandataria recordó que hay tres personas detenidas ya, el ex rector de la UPAV, Sergio “N”, el ex director administrativo, Víctor de Jesús “N” y la ex directora de recursos financieros Frida Narayana “N”, acusados presuntamente por lavado de dinero y desvío de recursos.

“Hay tres personas que ya están en la cárcel y la investigación continúa en la Fiscalía Anticorrupción, nosotros dijimos que no importaba quién era, que en mi gobierno se tenía que actuar bien, estamos trabajando para avanzar, por eso hemos podido pagar deudas, construir, invertir en cultura y turismo”.

Destacó que en la Universidad Popular hubo temas fuertes, por rlo que los tres ex funcionarios están en prisión desde hace meses y la Fiscalía está en curso de investigación.

“Se investiga lavado de dinero, mal uso de recursos, había una asociación ahí, entonces entre la asociación y unos funcionarios que entraron en mi administración actuaron mal y la dichosa fundación que por años estuvo con una opacidad terrible”, finalizó.