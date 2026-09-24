La vida de mi papá está en peligro: empeora atención a paciente tras denuncia pública

septiembre 24, 2026

Juan David Castilla

Familiares del señor Ángel López Ruiz, internado en la cama 58 de la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Xalapa, denunciaron que empeoró la atención médica hacia el adulto mayor luego de que al mediodía del miércoles acusaran que pretendían darlo de alta a pesar de permanecer en coma.

De acuerdo con su hija Blanca Yasmín López Alarcón, el adulto mayor estuvo convulsionando durante más de 40 minutos en el área de hospitalización sin recibir valoración de un médico especialista, limitándose la asistencia únicamente al apoyo del personal de enfermería.

Ante la desesperante situación, la hija del paciente intentó entablar comunicación directa con los directivos de la unidad médica para exigir la presencia de un especialista; sin embargo, no obtuvo una respuesta oportuna.

Debido a esta omisión, los familiares responsabilizaron de manera directa a la dirección general de la clínica-hospital, encabezada por el doctor Samuel Ferrer Palacios, así como al doctor José Alfredo Cruz García, encargado del área de Medicina Interna, por cualquier complicación o afectación irreparable a la salud e integridad física del señor López Ruiz.

La denunciante señaló que desde la mañana de este miércoles pretendían dar de alta al paciente, pese a no encontrarse en condiciones de salud adecuadas.

Señaló que la crisis convulsiva posterior confirmó que el derechohabiente no estaba apto para abandonar la unidad hospitalaria. Además, refirió que el paciente se encontraba monitoreado mediante un estudio Holter de 24 horas y que presentaba ritmo cardíaco acelerado (taquicardia), indicadores de riesgo que habrían sido desatendidos antes del episodio convulsivo.

Un médico acudió a evaluar al paciente únicamente cuando la crisis de más de 40 minutos ya había cesado. Durante el reclamo y levantamiento de la denuncia ciudadana al interior del centro médico, personal directivo y de seguridad del ISSSTE intentó frenar la documentación del caso alegando que no está permitido realizar grabaciones de video o audio dentro de las instalaciones.

Los familiares exigieron la intervención inmediata de las autoridades federales de salud y de la delegación del ISSSTE en Veracruz para que se revise de fondo la atención que se brinda en este hospital xalapeño y se sancione la omisión de los médicos responsables.