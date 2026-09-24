PepsiCo lanza ‘Exploradores del Sabor’ para transformar la cocina cotidiana en los hogares mexicanos

septiembre 23, 2026

Con una presencia consolidada en 94 de cada 100 hogares del país, la compañía de alimentos y bebidas PepsiCo México presentó formalmente su iniciativa Exploradores del Sabor. El programa busca transformar la convivencia familiar e incentivar la creatividad culinaria mediante recetas, dinámicas sensoriales y combinaciones no tradicionales elaboradas a partir de los productos que ya forman parte de la alacena cotidiana.

La plataforma parte del simbolismo social que representa el comedor en la cultura mexicana: un espacio de diálogo intergeneracional y encuentro donde la preparación de los alimentos no exige técnicas rígidas, sino curiosidad para cruzar contrastes de texturas, perfiles dulces y salados, o adaptaciones de guisos tradicionales.

Del surco agrícola al hogar mexicano

Más allá de las sugerencias gastronómicas, la propuesta visibiliza la trazabilidad productiva de su catálogo, articulando el circuito que inicia con el trabajo agrícola en el campo mexicano, continúa en las plantas de transformación y culmina en la mesa de los consumidores:

“Los productos de PepsiCo forman parte de la vida cotidiana de millones de familias mexicanas (…). Con Exploradores del Sabor le damos una nueva dimensión a esa relación, recorriendo el camino del campo a la mesa e invitando a las familias a explorar y experimentar con los sabores que llegan a sus mesas, para disfrutar la versatilidad que ofrecen los productos de Quaker, Sabritas, Gamesa, Mafer, Sonrics, Pepsi, Gatorade, 7up y demás marcas de nuestro portafolio, hechas todas con orgullo en México”, destacó Leonor Quiroz, Directora Senior de Comunicación Corporativa de PepsiCo México.

La estrategia Exploradores del Sabor integra las marcas insignia de botanas, cereales, galletas, confitería e hidratación de PepsiCo México para proponer nuevas formas de consumo que sirvan como vehículo de integración familiar.

data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==

Lejos de estructurarse como un recetario estricto o un manual de cocina convencional, Exploradores del Sabor operará como un catalizador de ideas prácticas para que los hogares redescubran sus ingredientes habituales, adaptándolos a celebraciones, momentos de convivencia o rutinas diarias.