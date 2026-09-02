Permanecía de Inzunza en comisiones está en veremos: Higinio Martínez

septiembre 2, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez, confirmó que Morena analizará en los próximos días si el senador Enrique Inzunza, quien recientemente se separó de la bancada morenista y se declaró legislador sin partido, conservará las presidencias y los lugares que actualmente ocupa en las comisiones legislativas.

En entrevista al final de la sesión de este miércoles, Martínez dejó claro que la permanencia de Inzunza en esas posiciones no está definida, al señalar que las presidencias e integrantes de las comisiones corresponden a acuerdos de los grupos parlamentarios y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por lo que Morena deberá revisar la distribución de sus espacios luego de la salida del legislador.

“Las comisiones dependen del acuerdo en la Junta de Coordinación”, explicó el presidente del Senado, al señalar que Morena se encuentra además a la espera de conocer si algunos senadores y senadoras que actualmente se encuentran de licencia regresarán a sus funciones.

El senador mexiquense sostuvo que el partido mayoritario tendrá que realizar un “reacomodo general” de sus posiciones, no solamente en las presidencias de las comisiones, sino también en la integración de cada uno de estos órganos legislativos.

“Morena está revisando no solo la asignación de las presidencias, la integración. Hay mucho movimiento”, puntualizó.

Ante la pregunta de si tendría algún inconveniente con que Inzunza permaneciera en las comisiones que actualmente preside o integra, Martínez respondió que, a título personal, no tiene problema con que los legisladores desempeñen las funciones que les correspondan; sin embargo, enfatizó que las decisiones sobre las posiciones que corresponden a Morena deberán ser tomadas por el grupo parlamentario y la Jucopo.

“Hay decisiones que corresponden a los grupos parlamentarios y a la Junta de Coordinación Política”, precisó.

El presidente del Senado fue aún más claro al señalar que la situación de las comisiones de Inzunza forma parte de una revisión que Morena realizará en los próximos días.

“Es una posición de Morena que vamos a ver en los próximos días”, afirmó, al explicar que la decisión también estará relacionada con otros movimientos derivados de las licencias de distintos senadores.

Martínez remarcó que Morena, al ser la fuerza política mayoritaria en el Senado, tiene la responsabilidad de revisar la integración de sus comisiones y ajustar las posiciones conforme a la nueva composición parlamentaria.

“Las posiciones de Morena son para las y los senadores de Morena”, subrayó.

En contraste con la situación de las comisiones, Higinio Martínez consideró que no existe, por ahora, un problema para que Enrique Inzunza continúe ocupando su escaño en el Senado, aun después de haber abandonado la bancada de Morena.

Explicó que todos los senadores tienen derecho a ocupar un escaño, recibir su sueldo y contar con las prestaciones establecidas por la ley, independientemente del grupo parlamentario al que pertenezcan.

“Todos los senadores y senadoras tienen derecho a un escaño, tienen derecho a un sueldo, todas las prestaciones que marca la ley”, señaló.

Ante el cuestionamiento de si Inzunza podría permanecer físicamente sentado entre los legisladores de Morena, Martínez respondió que la ubicación de los escaños puede modificarse y que, mientras no exista otro legislador que requiera ese lugar, no observa inconveniente en que continúe ocupándolo.

Incluso, Martínez puso como ejemplo que él mismo fue cambiado de escaño, aunque reconoció que los lugares dentro del pleno son susceptibles de modificaciones conforme a los acuerdos parlamentarios.

Explicó que actualmente existen varios senadores y senadoras con licencia, por lo que el grupo parlamentario esperará a conocer quiénes regresarán y quiénes prolongarán sus ausencias antes de definir la nueva distribución.

“No tenemos prisa”, afirmó.

Martínez sostuvo que el reacomodo abarcará tanto las presidencias como la integración de las diferentes comisiones, por lo que será en los próximos días cuando se conozca qué posiciones permanecerán en manos de Morena y cuáles serán modificadas.