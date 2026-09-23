Bloquean carretera en Coxquihui para exigir docente en Tebaev

septiembre 23, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Padres de familia y tutores de estudiantes del Telebachillerato de Veracruz (Tebaev) del municipio de Coxquihui bloquearon de manera total la carretera que comunica con la demarcación vecina de Chumatlán, en la sierra del Totonacapan, para exigir a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) la asignación inmediata de un docente.

La protesta pacífica pero drástica se derivó ante la falta de respuesta institucional para cubrir una plaza académica vacante, problema que los inconformes arrastran desde el ciclo escolar pasado y que continúa afectando directamente el desarrollo formativo y la continuidad pedagógica de las y los alumnos de educación media superior en esta franja del norte del estado.

Los manifestantes señalaron que al centro escolar acuden diariamente jóvenes originarios de diversas comunidades rurales de Coxquihui y municipios aledaños, quienes realizan esfuerzos económicos y de traslado para tomar clases.

Sin embargo, al iniciar el presente periodo lectivo se percataron de que la plantilla laboral continúa incompleta.

Durante el bloqueo, que interrumpió el tránsito vehicular en esta arteria clave para la conectividad de la Sierra del Totonacapan, los tutores expusieron que en repetidas ocasiones hicieron llegar peticiones por escrito a las autoridades educativas para pedir la clave presupuestal o el relevo del profesor faltante, sin obtener una solución definitiva.

Ante el desinterés de las autoridades locales y regionales de la SEV, las familias decidieron tomar la vía de comunicación como medida de presión, advirtiendo que no liberarán el paso hasta que un representante de la dependencia estatal acuda con un nombramiento formal y se garantice la presencia del docente en las aulas.

La región del Totonacapan presenta históricamente retos de movilidad e infraestructura en materia educativa, por lo que los inconformes subrayaron que no permitirán que la falta de gestión administrativa por parte de la Secretaría de Educación vulnere el derecho a la enseñanza de la juventud en las comunidades originarias del norte de Veracruz.