CAEV realizará pruebas en agua potable en Papantla

septiembre 23, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Luego de múltiples quejas de la población de Papantla por el mal abastecimiento de agua potable, el director de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Luis Fernando Cervantes Cruz reconoció que son instalaciones que fueron mal construidas.

En entrevista en el marco de la Guardia de Honor en el Monumento a Don Miguel Hidalgo y Costilla, el funcionaria estatal indicó que se trasladaría a Papantla para supervisar los trabajos de corrección de la planta construida en el 2022.

“Nunca ha funcionado bien, nosotros detectamos el problema y estamos agregando las bridas que debe de llevar, 40 por metro cuadrado, solo tenía 16. Había deficiencias y se iban corrigiendo, sabíamos que había problemas, ahora que ya llegó el momento que no se pudo corregir, tuvimos que destapar toda la planta y nos dimos cuenta que había un problema grave ahí”.

En ese sentido, indicó que se realizarán las pruebas para garantizar que la población cuenta con agua de primera calidad.

Y es que, dijo, la planta potabilizadora estaba diseñada para procesar 160 litros por segundo y solo daba 80, lo que generaba la inconformidad de la ciudadanía.

“Has de cuenta que metíamos agua cruda pretratada con agua potabilizada, y eso no era correcto, ya lo estamos corrigiendo para que la gente reciba el 100 por ciento de su suministro de agua potabilidad de primera calidad”, finalizó.