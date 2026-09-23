Madre busca a Osmara en Puebla tras recibir llamadas de alerta sobre su desaparición

septiembre 23, 2026

Juan David Castilla/Xalapa.- A más de tres meses de la desaparición de Osmara Leticia Chávez Magaña, su familia enfrenta momentos de angustia y desesperación en la ciudad de Xalapa, capital veracruzana.

Su madre, la señora Érika Chávez Magaña, dijo haber iniciado una búsqueda por cuenta propia ante el lento avance de las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Osmara Leticia, de 23 años de edad y madre soltera de dos pequeños niños, fue vista por última vez hace poco más de tres meses en esta ciudad de Xalapa. Desde entonces, el calvario para su familia no ha cesado.

La madre de la joven relató que la última ubicación detectada mediante la señal de la antena del celular de su hija marcaba el municipio de Altotonga, lugar a donde acudió personalmente hace dos semanas para volantear, solicitar apoyo al Palacio Municipal y entrevistarse con elementos de la policía local, sin obtener pistas sobre su paradero.

Recientemente, la señora Érika recibió una llamada telefónica con número oculto en la que una mujer le advirtió que Osmara se encuentra retenida en el estado de Puebla, donde su vida corre peligro.

«No me pidieron dinero, nada más me dijeron que mi hija está en Puebla, que está en peligro y que la tienen trabajando. Me dijeron que me tengo que mover rápido porque en dos días la iban a mover… que tratara de apurarme porque si no mi hija iba a amanecer muerta», expresó entre lágrimas.

Tras la llamada de advertencia, la familia contempla trasladarse al estado vecino de Puebla para recabar información por su propia cuenta.

Érika Chávez denunció la negligencia y falta de resultados en las diligencias realizadas por las autoridades ministeriales. Aportó capturas de pantalla, datos e identidades de personas con las que la joven frecuentaba antes de perder contacto; sin embargo, las acciones de investigación han sido mínimas.

Indicó que hace un mes, un agente de la Policía Ministerial solo acudió a entrevistar a personas en el domicilio de los sospechosos indicados y no volvió a dar seguimiento ni avances en la carpeta de investigación.

La señora Érika acudió nuevamente a las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz para exigir celeridad en el caso e incorporar los nuevos testimonios recibidos sobre el probable paradero de Osmara en Puebla, con la esperanza de encontrarla con vida y retornarla al hogar donde la esperan sus dos pequeños hijos.