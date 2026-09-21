Ucrania lanza ataque masivo de drones contra Moscú

septiembre 21, 2026

Ucrania lanzó una de sus mayores ofensivas con drones contra territorio ruso, con un aproximado de 450 aparatos dirigidos hacia Moscú, según las autoridades de la capital. La oleada alcanzó una refinería de petróleo y edificios residenciales, además de provocar restricciones temporales en algunos aeropuertos de la ciudad.

El ataque ocurrió durante el último día de las elecciones parlamentarias de Rusia, un contexto que añadió tensión a una jornada marcada por la actividad militar. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, calificó la ofensiva como la más grande registrada hasta ahora contra la capital.

Alcanzó infraestructura petrolera

De acuerdo con las autoridades rusas, varios drones fueron interceptados antes de llegar a la ciudad, aunque algunos alcanzaron objetivos en la región. Entre ellos se encuentra la refinería de petróleo de Moscú, una de las principales instalaciones de este tipo en la capital.

El gobierno ucraniano confirmó que realizó ataques contra una instalación petrolera y un centro logístico en la zona. Kiev sostiene que estas instalaciones tienen importancia para el abastecimiento de las fuerzas rusas y que dañarlas afecta la capacidad de Moscú para mantener sus operaciones militares.

La ofensiva también provocó daños en inmuebles residenciales. En Sofyino, una localidad al sureste de Moscú, un dron impactó un edificio de tres pisos y dejó personas heridas. Otros daños fueron reportados en viviendas de la región.

El ataque tuvo además consecuencias en el transporte aéreo. Las autoridades impusieron restricciones temporales en aeropuertos como Sheremétievo y Vnúkovo, mientras cientos de vuelos sufrieron retrasos o modificaciones durante la jornada.

Ocurre en medio de una escalada

El episodio forma parte de una intensificación de los ataques entre Rusia y Ucrania, que durante las últimas semanas han dirigido sus operaciones contra infraestructura energética, instalaciones petroleras y centros logísticos.

Moscú aseguró que logró interceptar más de mil 600 drones en distintas zonas de Rusia, incluidos los aproximadamente 450 que se dirigían hacia la capital. Por su parte, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski confirmó la operación y defendió los ataques contra instalaciones que, según Kiev, contribuyen al esfuerzo militar ruso.