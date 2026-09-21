Alejandra Guzmán dice que “se le zafó la cadera” en pleno concierto

Alejandra Guzmán dice que “se le zafó la cadera” en pleno concierto

septiembre 21, 2026

La cantante Alejandra Guzmán interrumpió su presentación en el WTC de Boca del Río, Veracruz, tras sufrir una lesión durante el concierto y ser trasladada al hospital.

El incidente ocurrió durante la noche del sábado 19 de septiembre, cuando tuvo complicaciones para continuar con el espectáculo, que incluía diversas coreografías.

Tras detener el concierto, la intérprete de “Güera” permaneció durante unos momentos sobre el escenario y explicó al público que posiblemente “se le había zafado la cadera”.

La artista pidió disculpas y solicitó una ambulancia para recibir atención médica, mientras videos del momento comenzaron a difundirse en diversas plataformas digitales.

Posteriormente, Alejandra Guzmán compartió un comunicado en redes sociales para informar sobre su estado de salud y agradecer el apoyo recibido por sus seguidores.

Tras ser atendida, aseguró que los médicos lograron acomodarle nuevamente la cadera y señaló que se encontraba bien, además de agradecer al doctor Eduardo Arévalo.