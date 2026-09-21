Honor y tradición resaltan el sorteo en territorio de Lotería Nacional que celebra el 50 Aniversario del Heroico Colegio Militar de Tlalpan

Honor y tradición resaltan el sorteo en territorio de Lotería Nacional que celebra el 50 Aniversario del Heroico Colegio Militar de Tlalpan

septiembre 21, 2026

La titular de Lotería Nacional, Olivia Salomón, reconoció a quienes han construido la historia de esta sede y a quienes hoy tienen la responsabilidad de continuarla.

El Director del Heroico Colegio Militar, General Francisco Javier Zubia González, subrayó que se celebran 50 años de historia, pero sobre todo se celebra el compromiso permanente de quienes han tenido el privilegio de estudiar, enseñar y servir en ese recinto histórico.

El Premio Mayor de siete millones de pesos fue para el billete signo Capricornio No. 2376; el segundo premio de un millón 100 mil pesos, fue para el billete signo Capricornio No. 0605; el tercer premio de un millón 100 mil pesos, para el signo Sagitario No. 0237.

En las instalaciones del Heroico Colegio Militar de Tlapan se llevó a cabo el Sorteo Zodiaco No. 1761 que Lotería Nacional dedicó a esta institucion educativa de la Secretaría de la Defensa Nacional que celebra 50 años en el conjunto arquitectónico ubicado en el sur de la Ciudad de México. En sus aulas se han formado mujeres y hombres al servicio de la patria que se distinguen por sus altos estándares académicos y éticos, permaneciendo como el pilar educativo militar que evoluciona a la par de los desafíos contemporáneos.

Este sorteo en territorio fue encabezado por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el director del Heroico Colegio Militar, General de Brigada de Estado Mayor Francisco Javier Zubia González, quienes acompañados de cientos de cadetes y personal militar, celebraron la trayectoria y el compromiso con México de esta institución.

En su mensaje, la directora Olivia Salomón agradeció las facilidades para que Lotería Nacional forme parte de la conmemoración de este lugar por el que han pasado generaciones de jóvenes que llegaron con sueños y encontraron una vocación de servicio.

Previo al momento donde las Niñas y Niños gritones anunciaron los principales números ganadores, la titular de la institución de la suerte resaltó la extraordinaria sede de Tlalpan, que calificó como histórica no sólo por su grandeza, sino por las generaciones que ha formado y los valores que la institución ha dejado en ellas.

En este sentido, la directora de Lotería Nacional recordó que hace algunos días la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en ese mismo lugar la conmemoración de este aniversario y destacó la misión de formar mujeres y hombres comprometidos con su pueblo y con la defensa de nuestra independencia y soberanía.

Al hablar de su cercanía con el Heroico Colegio Militar por su formación educativa y valores cívicos con los que creció, Olivia Salomón detalló que fueron dos millones 400 mil billetes que se emitieron para este sorteo y que recorrieron todo el país con la imagen de esa majestuosa sede, convirtiéndose cada cachito en un testimonio de la historia.

“Esta noche reconocemos a quienes han construido la historia de esta sede y a quienes hoy tienen la responsabilidad de continuarla. Que el Heroico Colegio Militar siga siendo ejemplo de honor, la disciplina, lealtad y amor a la patria y que siga formando mujeres y hombres comprometidos con México”, sostuvo Olivia Salomón.

Durante su intervención, el director del Heroico Colegio Militar, General de Brigada de Estado Mayor Francisco Javier Zubia González, citó que hace cinco décadas estas instalaciones abrieron sus puertas para convertirse en el hogar de jóvenes cadetes que, desde entonces, han encontrado en este lugar el espacio para prepararse y asumir el compromiso de servir a México.

Igualmente, destacó que en ese espacio se han formado generaciones de oficiales bajo los valores que distinguen a la institución: honor, lealtad, patriotismo, valor y abnegación.

“El billete que conmemora este aniversario permitirá que la imagen del heroico colegio militar llegue a miles de hogares mexicanos y que esta celebración trascienda los límites de nuestras instalaciones”, afirmó el General Francisco Javier Zubia González al referir que se celebran 50 años de historia, pero sobre todo se celebra el compromiso permanente de quienes han tenido el privilegio de estudiar, enseñar y servir en ese recinto histórico.

Asimismo, el General de Brigada de Estado Mayor Fracisco Javier Zubia González expresó su deseo de que este aniversario sea también la oportunidad para reafirmar que esta institución seguirá formando generaciones de cadetes comprometidos con México, con la fortaleza de sus tradiciones y con la mirada puesta en el futuro, “porque podrán cambiar los tiempos, podrán evolucionar las instituciones y podrán surgir nuevos desafíos, pero habrá algo que permanecerá siempre: el Heroico Colegio Militar”.

Los resultados del sorteo

El Sorteo Zodiaco No. 1761 contó con un total de 24 millones de pesos en premios. El Premio Mayor de siete millones de pesos correspondió al billete signo Capricornio No. 2376, cuya serie fue dispuesta para su venta en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; el segundo premio de un millón 100 mil pesos, correspondió al billete signo Capricornio No. 0605, y fue dispuesta para su venta en Mazatlán, Sinaloa; el tercer premio también por un monto de un millón 100 mil pesos, correspondió al billete signo Sagitario No. 0237, la cual se dispuso para su venta en la Ciudad de México.

Los reintegros correspondieron al signo Capricornio y número 6.

La lista con los premios y reintegros se encuentra en:

https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/zodiaco/zodiaco1761.pdf

Puedes ver la repetición del sorteo aquí: