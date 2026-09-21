FMF anuncia salida del preparador físico de la Selección Mexicana

septiembre 21, 2026

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció el fin del vínculo laboral con el preparador físico español Pol Llorente, quien formaba parte de la Selección Nacional.

Mediante un comunicado, agradeció su compromiso y dedicación durante los dos años que permaneció en la FMF, desde su incorporación al cuerpo técnico en agosto de 2024.

Pol Llorente debía integrar la comisión técnica del nuevo seleccionador Rafael Márquez, presentado esta semana como parte de la nueva estructura del equipo nacional.

Para la próxima fechas FIFA, el combinado azteca enfrentará a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, con especialistas institucionales a cargo de la preparación física.

El español contaba con experiencia en equipos de España y formó parte del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre durante su etapa con la Selección Mexicana.

La dirección deportiva y el seleccionador buscarán a un nuevo preparador físico, cuyo nombramiento será anunciado cuando concluya el proceso para elegir al perfil.