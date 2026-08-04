FMF presume cifras históricas de México en el Mundial 2026

agosto 4, 2026

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) presentó un balance sobre la participación de México en el Mundial 2026, donde resaltó tanto el desempeño de la Selección Mexicana como el impacto que tuvo en el país durante la organización del torneo; además, aseguró que el representativo nacional fue el mejor equipo de Concacaf y el anfitrión con el resultado más destacado de la competencia.

En el informe también se destacó que Julián Quiñones apareció en el octavo lugar del Power Ranking de la FIFA entre los jugadores de campo, reconocimiento que reflejó el nivel mostrado por el atacante durante la Copa del Mundo. La FMF consideró que este tipo de logros fortalecen la proyección internacional del futbol mexicano.

El organismo señaló que los 13 partidos disputados en territorio mexicano registraron lleno total en los estadios. De igual forma, informó que más de 6.7 millones de personas asistieron a los distintos FIFA Fan Festival, cifras que colocaron a México entre las sedes con mayor respuesta por parte de la afición.

En materia de audiencia, la FMF indicó que las transmisiones del torneo alcanzaron 251.9 millones de televidentes entre México y Estados Unidos; aunado a ello, destacó que estos números confirmaron el interés que despertó la Copa del Mundo entre los aficionados de ambos países.

Otro de los aspectos resaltados fue el desempeño de la Selección Mexicana en plataformas digitales, ya que el combinado nacional fue el equipo con mayor interacción durante el Mundial al generar 186.7 millones de impactos, superando a selecciones como Argentina, Brasil, Francia y Portugal; además, la camiseta del Tri fue la más vendida entre todas las selecciones patrocinadas por Adidas.

Finalmente, la FMF aseguró que el balance del Mundial 2026 confirma el protagonismo de México dentro y fuera de la cancha. Señaló que los resultados deportivos, la respuesta de los aficionados y el alcance mediático fortalecieron la imagen del futbol mexicano a nivel internacional y dejaron cifras históricas para el país.