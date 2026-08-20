FMF y Liga MX presentan nuevo modelo deportivo

agosto 20, 2026

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y la Liga MX aprobaron un nuevo modelo deportivo para transformar el balompié nacional a partir de 2027. El proyecto, aprobado por unanimidad durante la Asamblea de la FMF, busca cerrar diferencias institucionales y elevar la competitividad tras el análisis del último cuatrienio.

La estructura se basará en una pirámide liderada por la Liga Expansión MX, que conectará a la Liga Premier, con ascenso y descenso, la Liga TDP y el Sector Amateur como base formativa.

El acceso a la Primera División continuará bajo el mismo mecanismo mediante el cual Atlante logró su incorporación, hasta que se centralicen los derechos de transmisión, momento en que se analizaría un nuevo esquema para fomentar la competencia deportiva.

El plan contempla llevar el fútbol profesional a más de 100 ciudades de al menos 100 mil habitantes, abarcando los 32 estados del país. Esto se complementará con un gobierno corporativo fortalecido en la Liga MX para mejorar la gestión y generar mayor valor.

Además, se prevén torneos de Copa, competencias entre divisiones, el crecimiento de filiales, inversión en clubes y la homologación de academias.

Los trabajos de implementación comenzarán de forma inmediata y gradual durante 2026 y 2027, con mesas de trabajo entre los sectores involucrados.