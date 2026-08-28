Laguna Verde concluye simulacro por emergencia radiológica sin novedad

agosto 27, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Durante 12 horas, dependencias federales y autoridades de Veracruz desplegaron un amplio operativo de prevención y respuesta alrededor de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, como parte del Ejercicio Integrado del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE).

El Gobierno de México mediante la Coordinación Nacional de Protección Civil a cargo de Laura Velázquez Alzúainformó que el ejercicio concluyó de manera satisfactoria y permitió poner a prueba, en condiciones simuladas, la capacidad de respuesta de las instituciones ante la remota posibilidad de una eventualidad radiológica.

Las autoridades hicieron énfasis en que no se trató de una emergencia real. El escenario utilizado fue completamente hipotético, por lo que el ejercicio no representó ningún riesgo para la población.

¿Qué se puso a prueba?

Durante el simulacro fueron evaluados en tiempo real los mecanismos de:

Notificación y alerta ante una eventual emergencia.

Movilización de autoridades y equipos especializados.

Evacuación y protección de la población.

Atención médica y hospitalaria.

Instalación de refugios temporales.

Operación de unidades de transporte terrestre, marítimo y aéreo.

Coordinación entre autoridades federales y estatales.

El PERE establece como referencia un radio de acción principal de 16 kilómetros alrededor de Laguna Verde para la planeación de las medidas de protección. Sin embargo, las autoridades precisaron que, ante una emergencia real, el área de intervención podría ampliarse de acuerdo con las condiciones que se presentaran.

Operativo con fuerzas federales y dependencias especializadas sin novedad

En el ejercicio participaron la Defensa, Ejército y Guardia Nacional; Secretaría de Marina; Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Coordinación Nacional de Protección Civil; Secretaría de Energía; Comisión Federal de Electricidad; Secretaría de Salud; Comisión Nacional del Agua; Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias; Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, además de otras instituciones y autoridades del Gobierno de Veracruz.

La operación fue coordinada mediante el Comité de Planeación de Emergencias Radiológicas Externas, que concentra las funciones y capacidades de las distintas dependencias para establecer una respuesta conjunta.

El ejercicio se realiza cada dos años, conforme a la regulación aplicable, y tiene como finalidad comprobar que las instituciones cuentan con personal, equipos, infraestructura y protocolos suficientes para responder de manera rápida y coordinada.

Laguna Verde: infraestructura estratégica

El simulacro también puso de relieve la importancia de Laguna Verde para el sistema eléctrico nacional.

De acuerdo con cifras proporcionadas por el Gobierno de México, la central genera 6.52 por ciento de la electricidad producida por las centrales de la Comisión Federal de Electricidad, un volumen comparable al consumo eléctrico de Veracruz y Tlaxcala.

Además de su papel en la generación eléctrica, la central representa una fuente de empleos especializados y actividad económica para la región, así como una infraestructura vinculada con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Concluida la jornada, los datos y resultados obtenidos serán sometidos a un análisis técnico para detectar áreas de oportunidad y realizar ajustes a los planes de respuesta.

El objetivo, explicó el Gobierno federal, es que los protocolos permanezcan actualizados y que las instituciones estén preparadas para actuar de manera inmediata ante cualquier escenario de riesgo.