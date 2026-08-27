Se lleva a cabo simulacro en Laguna Verde

agosto 27, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Este jueves se lleva a cabo un simulacro de riesgo en la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde que abarcará los municipios de Actopan, Alto Lucero, La Antigua, Úrsulo Galván, Vega de la Torre y Veracruz.

La Coordinación Nacional de Protección Civil indicó que se busca probar la capacidad de respuesta por parte de las Fuerzas de Tarea del Plan de Emergencia Radiológica Externo (#PERE) ante una eventual emergencia radiológica.

La hipótesis, dice el aviso, es un huracán con pronóstico de impacto cercano a la plata Nucleoeléctrica.

«No representa riesgo a la población».

En este simulacro participan elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Defensa, Marina, Guardia Nacional, Conagua, Profepa y otras áreas.

«El ejercicio abarcará los municipios de Actopan, Alto Lucero, La Antigua, Úrsulo Galván, Vega de la Torre y Veracruz, por lo que se exhorta a la población en la zona a contribuir en este ejercicio preventivo manteniendo la calma y no alarmarse».