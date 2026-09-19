¡Fin a la censura en Venezuela! Libera medios digitales prohibidos por años

¡Fin a la censura en Venezuela! Libera medios digitales prohibidos por años

septiembre 18, 2026

¡Histórico avance por la libertad de expresión! El gobierno interino de Venezuela, a través de Conatel, ordenó desbloquear diversos medios digitales que llevaban años censurados.

Esta decisión llega a ocho meses de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y horas antes de reiniciar la mesa de diálogo con la oposición en Caracas. Sitios como NTN24, El Nacional y Efecto Cocuyo ya son accesibles sin necesidad de VPN. Conoce los detalles aquí.

El regulador de telecomunicaciones venezolano anunció este jueves una decisión histórica. Confirmaron el desbloqueo de varios portales de noticias que padecieron severa censura gubernamental. Esto ocurre horas antes de reanudar diálogos políticos para una transición democrática.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) confirmó formalmente esta importante medida. Informaron el restablecimiento del acceso a diversos portales de noticias nacionales e internacionales. Este acontecimiento sucede ocho meses después de una intervención estadounidense sin precedentes.

Dicha operación extranjera logró capturar exitosamente al expresidente Nicolás Maduro. Actualmente, el gobierno interino y la oposición preparan una compleja transición política. La segunda mesa de diálogo se reanudará este jueves directamente en Caracas.

Estas cruciales conversaciones políticas son auspiciadas oficialmente por los Estados Unidos. La libertad de expresión será uno de los temas centrales allí abordados. El reconocido sitio NTN24 confirmó inmediatamente el levantamiento de esta restricción nacional.

Los usuarios venezolanos comprobaron que ya no necesitan utilizar conexiones cifradas VPN. Ahora pueden acceder libremente a diversos portales de noticias mediante diferentes operadores telefónicos. Los medios El Nacional, Efecto Cocuyo y El Pitazo fueron finalmente liberados.