Ataques de EU contra “narcolanchas” dejan más de 220 muertos

Ataques de EU contra “narcolanchas” dejan más de 220 muertos

septiembre 2, 2026

La “Operación Lanza del Sur” cumple un año con más de 220 muertos y al menos 68 embarcaciones destruidas durante ataques estadounidenses contra presunto narcotráfico.

El operativo, desplegado en el Caribe y en costas latinoamericanas del Pacífico, no muestra señales de concluir, mientras EU fortalece la cooperación regional en seguridad.

El pasado 2 de septiembre de 2025, Donald Trump anunció que el Pentágono había “neutralizado” una embarcación cargada de droga durante la primera ofensiva en el Caribe.

Desde entonces, el Comando Sur reporta nuevos ataques, principalmente mediante redes sociales y con información incompleta, dificultando establecer un balance detallado.

Medios y organizaciones que han contabilizado las víctimas estiman que al menos 227 personas han muerto, mientras únicamente tres sobrevivientes han sido documentados.

La operación formó parte de la presión militar estadounidense contra Nicolás Maduro, quien finalmente fue capturado por el Pentágono el 3 de enero en Caracas.

La Casa Blanca no ha anunciado el cierre del operativo y, por el contrario, la Coalición contra los Cárteles de las Américas anticipa mayor cooperación militar regional.

Según autoridades estadounidenses, las actividades marítimas ilícitas detectadas disminuyeron 65% en el Caribe occidental, 60% en el oriental y casi 50% frente al Pacífico.