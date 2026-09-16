Océano Atlántico registra la mayor espera en 60 años por un huracán

septiembre 16, 2026

La temporada de huracanes 2026 rompió un récord de 60 años en el océano Atlántico, al llegar al 15 de septiembre sin registrar ningún huracán desde que inició la vigilancia satelital moderna.

Desde 1966, nunca había transcurrido tanto tiempo sin que se formara el primer huracán, superando las marcas de 2002 y 2013, cuando el 11 de septiembre se formaron los primeros ciclones.

El comportamiento resulta inusual porque septiembre y octubre concentran la mayor actividad ciclónica, mientras que el primer huracán aparece entre principios y mediados de agosto.

Hasta ahora se han formado cinco tormentas tropicales: Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly y Edouard; sin embargo, ninguna alcanzó los 119 kilómetros por hora para convertirse en huracán.

Uno de los principales factores es el fortalecimiento del fenómeno “El Niño”, el cual modifica patrones atmosféricos e incrementa la cizalladura del viento, lo que frena la formación de huracanes.

Esta condición dificulta que las tormentas tropicales se organicen y fortalezcan, contribuyendo a una temporada particularmente tranquila durante los meses de mayor actividad ciclónica.

El National Hurricane Center (NOAA) había anticipado una temporada por debajo de lo normal, con entre siete y 13 tormentas con nombre, dos a seis huracanes y hasta dos intensos.

Aunque el récord ya está establecido, la temporada de ciclones concluirá hasta noviembre y todavía es posible que un huracán se forme durante las próximas semanas en el océano Atlántico.