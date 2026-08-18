Muere la actriz Hayden Panettiere, conocida por “Heroes” y “Malcolm”

agosto 18, 2026

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, reconocida por sus participaciones en las series Heroes y Nashville, murió a los 36 años en Carolina del Sur, Estados Unidos. Su familia confirmó el fallecimiento y pidió privacidad mientras enfrenta la pérdida.

Los servicios de emergencia acudieron la tarde del domingo 16 de agosto a una residencia en Greenville, después de recibir una llamada que reportaba a una mujer inconsciente. Al llegar, los paramédicos encontraron a la actriz sin responder e intentaron reanimarla; sin embargo, posteriormente confirmaron su muerte.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar qué provocó su fallecimiento. Este lunes, la oficina forense del condado de Greenville informó que realizó la autopsia y no encontró señales de traumatismo que contribuyeran a su muerte. Tampoco existen, hasta el momento, indicios de que otra persona haya participado en los hechos.

Entre los primeros reportes surgió la posibilidad de una sobredosis, debido a que comunicaciones de los servicios de emergencia hicieron referencia a una posible intoxicación y a un paro cardiaco. Sin embargo, las autoridades todavía no han confirmado esta versión como la causa del fallecimiento y esperan los resultados de estudios adicionales para esclarecer lo ocurrido.

Hayden Panettiere comenzó su trayectoria artística desde muy pequeña y alcanzó reconocimiento internacional al interpretar a Claire Bennet en Heroes y a Jessica en Malcolm in the Middle. Posteriormente, dio vida a Juliette Barnes en Nashville, trabajo por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. También participó en películas como Remember the Titans y en producciones de la franquicia Scream.

Durante los últimos años, la actriz habló públicamente sobre diferentes etapas difíciles de su vida y abordó parte de esas experiencias en sus memorias This Is Me: A Reckoning, publicadas en 2026. Su último trabajo cinematográfico fue el thriller psicológico Sleepwalker, estrenado este mismo año.