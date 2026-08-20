Incautan 4 millones de dosis de fentanilo en Mexicali

agosto 20, 2026

Un operativo realizado en Mexicali, Baja California, permitió asegurar 120 kilogramos de pastillas de fentanilo, una cantidad que las autoridades estimaron equivalente a más de 4 millones de dosis.

El decomiso se realizó en un inmueble relacionado con Los Rusos, grupo identificado por las autoridades como una célula vinculada al Cártel de Sinaloa.

La cifra destaca por la enorme cantidad de dosis que representa: más de 4 millones de posibles dosis de fentanilo fueron retiradas de circulación en un solo operativo. Además de las pastillas, las autoridades localizaron un arma de fuego y varios vehículos dentro del inmueble intervenido en la zona fronteriza de Baja California.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República, la Defensa, la Marina y autoridades estatales. La acción contó además con intercambio de información con la DEA, que contribuyó a las labores de inteligencia utilizadas para ubicar el inmueble.

El aseguramiento representa un golpe a la distribución de fentanilo en una región estratégica por su cercanía con Estados Unidos. Las autoridades señalaron que el operativo forma parte de las acciones contra las estructuras criminales que operan en Mexicali y el Valle de Mexicali, mientras la cooperación entre instituciones mexicanas y estadounidenses continúa siendo un elemento clave en el combate al tráfico de drogas.