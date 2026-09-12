“El Güero” Palma sale del Altiplano para revisión por cáncer de piel

septiembre 11, 2026

Héctor Luis “El Güero” Palma, cofundador del Cártel de Sinaloa, abandonó de manera temporal el Centro Federal de Reinserción Social Número Uno del “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, para ser evaluado por especialistas en el Instituto Nacional de Cancerología (INCan), en la capital del país. La diligencia médica se concretó tras una demanda de amparo promovida por su defensa ante la supuesta falta de seguimiento clínico a sus padecimientos dentro del penal federal.

⇒ La resolución fue dictada por Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, quien otorgó una suspensión de oficio y de plano para que el recluso fuera examinado por personal calificado, luego de que el sinaloense manifestara un deterioro severo en su salud.

De acuerdo con el recurso legal, “El Güero” Palma argumentó que llevaba cerca de dos años sin acceder a su revisión anual en el INCan para dar seguimiento al cáncer de piel diagnosticado previamente. El operativo de traslado desde el penal de máxima seguridad ubicado en Almoloya de Juárez hacia la Ciudad de México se ejecutó en julio pasado bajo estricta custodia.

A este cuadro oncológico se suman afectaciones en la columna vertebral. La defensa expuso que el interno presenta tres hernias discales con afectación directa al nervio ciático, afección que le provoca intensos dolores en el pecho y la espalda, molestias agudas que se extienden desde el glúteo hasta la extremidad inferior e insomnio prolongado.

⇒ No es la primera ocasión en que “El Güero” Palma sale de prisión por motivos de salud; en 2023 fue remitido al Centro Médico “Adolfo López Mateos”, en Toluca, Estado de México, para recibir asistencia hospitalaria.

El antiguo socio de Joaquín “El Chapo” Guzmán permanece bajo reclusión tras un revés legal registrado en 2023. En ese año, un Tribunal de Apelación emitió su absolución respecto al cargo de delincuencia organizada, abriendo la puerta a su excarcelación tras décadas privado de la libertad; sin embargo, las autoridades federales y ministeriales le cumplimentaron de inmediato una nueva orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, causa penal que aún lo mantiene bajo custodia en el penal mexiquense.