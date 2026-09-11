Doble luto en Noruega: fallece la princesa Astrid dos días después del funeral de Harald V

septiembre 11, 2026

La monarquía de Noruega enfrenta un nuevo y doloroso revés institucional y humano. La princesa Astrid, hermana del recién fallecido monarca Harald V, murió este viernes 11 de septiembre a los 94 años, apenas dos días después de haber asistido en silla de ruedas al funeral de su hermano y a exactamente dos semanas de la partida de éste.

Adiós a la última hija de Olav V

El deceso de la princesa Astrid marca el fin definitivo de una era histórica para el país nórdico, al ser la última sobreviviente de los tres hijos del rey Olav V (quien reinó de 1957 a 1991).

Aunque no se ha especificado una causa médica directa de su muerte, la salud de la princesa se había deteriorado progresivamente. En agosto pasado, al igual que a su hermano, se le había colocado un marcapasos, lo que redujo drásticamente su agenda pública; sin embargo, su determinación la llevó a presentarse este miércoles a despedir a Harald V, quien murió el pasado 28 de agosto a los 89 años.

Figura clave y primera dama precoz

A lo largo de su vida, la princesa Astrid desempeñó un papel protagónico en la Corona. Con apenas 22 años debió asumir funciones oficiales de primera dama tras el prematuro fallecimiento de su madre, la princesa heredera Märtha, encomienda que cumplió hasta la boda de Harald con la reina Sonia.

En 1961 contrajo nupcias con el medallista olímpico Johan Martin Ferner —fallecido en 2015—, enlace por el cual su padre le confirió el trato oficial de princesa Astrid, señora Ferner, y del cual nacieron sus cinco hijos: Catherine, Benedikte, Alexander, Elisabeth y Carl-Christian, quienes en su despedida destacaron su lealtad institucional, sentido del humor y calidez familiar.

Tiempos de duelo y tensión en la corona

Tras oficializarse el fallecimiento, el nuevo soberano, el rey Haakon VIII, manifestó su profundo pesar y ordenó izar las banderas del Palacio Real a media asta: «Su fallecimiento es una gran pérdida para todos nosotros. La echaremos de menos», declaró el monarca de 53 años.

La pérdida consecutiva de dos figuras centrales de la dinastía ocurre en una etapa de enorme complejidad para los nuevos reyes. A la par del luto nacional, la reina consorte Mette-Marit continúa convaleciente tras someterse a un trasplante de pulmón, mientras su hijo mayor, Marius Borg Høiby —nacido de una relación anterior—, permanece bajo arresto domiciliario en medio de un proceso de apelación contra una sentencia de cuatro años de prisión por acusaciones de abuso sexual.