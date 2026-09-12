Concierto de Carín León en la Sphere se pospone hasta 2027

Concierto de Carín León en la Sphere se pospone hasta 2027

septiembre 11, 2026

El cantante Carín León pospuso su concierto del 10 de septiembre en la Sphere de Las Vegas, Nevada, causando molestia entre miles de asistentes que esperaban verlo.

La cancelación fue informada a última hora, cuando numerosos seguidores ya se encontraban en el recinto para presenciar la presentación del intérprete de regional.

La decisión generó múltiples críticas en redes sociales, principalmente por el dinero y tiempo invertidos por quienes viajaron para acudir al concierto programado.

El enojo aumentó después de informarse que la presentación será repuesta hasta el próximo 15 de septiembre de 2027, de acuerdo con lo anunciado tras la cancelación.

Por su parte, Carín León explicó que un contratiempo durante su traslado desde Hermosillo, Sonora, le impidió llegar a Las Vegas, Nevada, para ofrecer el concierto.

A través de sus redes sociales, detalló que el avión presentó una falla en los frenos, mientras que la segunda aeronave solicitada registró una falla en la dirección.

El cantante afirmó que pilotos y autoridades impidieron continuar el vuelo por seguridad, además de ofrecer una disculpa a los seguidores afectados por la cancelación.

Pese a la explicación, las críticas continuaron en redes sociales, donde algunos usuarios señalaron que Carín León debió llegar un día antes al lugar de la presentación.