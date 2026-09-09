México cae ante Polonia y complica sus aspiraciones en el Mundial Femenil Sub-20

septiembre 8, 2026

En un juego en donde lo iniciaron ganando gracias a un autogol, la Selección Mexicana Femenil consiguió su primera derrota en el Mundial Femenil Sub-20 tras perder 2 a 1 frente a su similar de Polonia, complicando de manera importante sus chances para tratar de clasificar a la siguiente ronda.

Combinado con el triunfo de Argentina sobre Benín en esta segunda fecha y en consecuencia de haber dejado escapar el triunfo ante el equipo africano en la inauguración del certamen, el equipo de Doriva Bueno cayó al tercer puesto del Grupo A con solamente un punto.

Ahora, el equipo mexicano está obligado a ganarle a Argentina en el último partido por la fase de grupos del Mundial Femenil Sub-20. Con ese resultado, podrían escalar hasta el segundo puesto de ese sector para clasificarse como segundo lugar.

En caso de empatar o perder, prácticamente estarían sellando su eliminación del torneo, consumando un importante fracaso debido a la conformación del plantel y los errores defensivos que han tenido a lo largo de sus primeros dos partidos.

Por parte de Polonia, Zuzanna Witek y Oliwia Zwiazek se encargaron de sellar la remontada del partido ante su público y de paso, alcanzar su clasificación a la siguiente ronda, esto debido a que se espera que derroten a Benín y consuman una primera fase de grupos perfecta.

Finalmente, el último juego de esta primera ronda del torneo se llevará a cabo el próximo viernes 11 de septiembre en punto de las 10:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.