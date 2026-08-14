OMS cuestiona cambios en vacunación infantil de EU

agosto 14, 2026

La Organización Mundial de la Salud (OMS) cuestionó las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos para modificar las recomendaciones de vacunación infantil. Su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que los cambios no coinciden con la evidencia científica acumulada durante décadas.

La postura de la OMS se dio después de que el presidente estadounidense Donald Trump firmara una orden ejecutiva que reduce de 18 a 11 las enfermedades frente a las cuales el Gobierno federal recomienda vacunar a todos los niños, además de establecer nuevas categorías para algunas inmunizaciones. La medida fue impulsada junto con el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

Con la modificación, vacunas contra la gripe, la covid, la hepatitis A y B, el rotavirus y la meningitis quedan sujetas a criterios relacionados con el riesgo o a decisiones tomadas de manera conjunta entre padres y médicos. También se ordenó revisar el calendario federal de vacunación para menores.

Tedros advirtió que las nuevas disposiciones dejan de lado información científica relacionada con los momentos en que los niños presentan mayor vulnerabilidad frente a determinadas enfermedades, así como los periodos en los que las vacunas ofrecen mayor protección, la cantidad de dosis requerida y la posibilidad de administrar algunas vacunas al mismo tiempo.

Trump ha relacionado su decisión con el “aumento del autismo” en Estados Unidos y ha cuestionado la seguridad de la vacuna triple vírica. Sin embargo, décadas de investigaciones no han encontrado una relación causal entre las vacunas y el autismo, mientras especialistas en salud pública han advertido sobre un posible incremento de enfermedades que pueden prevenirse mediante la vacunación.

La preocupación ocurre en un momento en que Estados Unidos ya registra su mayor número de casos de sarampión en décadas. La OMS defendió nuevamente el papel de las vacunas como una de las herramientas más eficaces para prevenir enfermedades graves.