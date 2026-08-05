OMS avanza en vacunas contra la variante Bundibugyo del ébola

agosto 4, 2026

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que ya comenzaron, o están por comenzar, los primeros ensayos clínicos en humanos de dos vacunas desarrolladas específicamente contra la variante Bundibugyo del virus del ébola; además, destacó que este paso representa un avance importante en la búsqueda de herramientas para combatir el brote que afecta a la República Democrática del Congo.

La primera vacuna, creada por la Universidad de Oxford junto con el Serum Institute of India, inició el pasado 24 de julio un ensayo de fase uno en el Reino Unido, mientras que una segunda candidata, desarrollada por Moderna, tenía previsto comenzar pruebas similares en Canadá. Ambos estudios evaluarán la seguridad, la respuesta inmunológica y la dosis más adecuada en voluntarios sanos.

La OMS aclaró que actualmente no existe una vacuna, tratamiento o medicamento preventivo cuya eficacia y seguridad hayan sido comprobadas para esta variante del virus. También señaló que los resultados de estos ensayos tardarán varios meses, aunque aseguró que trabaja con sus socios para acelerar el proceso de investigación.

Estos avances ocurren mientras el Congo enfrenta el mayor brote de ébola registrado en su historia, con 3 mil 748 casos confirmados y mil 657 fallecimientos hasta el 1 de agosto; asimismo, unas 17 mil personas que estuvieron en contacto con pacientes permanecen bajo vigilancia, de las cuales cerca del 80% reciben seguimiento diario para detectar nuevos contagios.

De manera paralela, continúan otros estudios patrocinados por la OMS para evaluar tratamientos contra la enfermedad; incluso, investigadores analizan por primera vez durante un brote un medicamento oral administrado después de una posible exposición al virus, con el objetivo de determinar si puede evitar que las personas desarrollen la infección.

La organización subrayó que la respuesta a la emergencia no puede depender únicamente del desarrollo de nuevas vacunas. En ese sentido, insistió en que el acceso oportuno a la atención médica, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, el rastreo de contactos y la disponibilidad de cuidados de apoyo siguen siendo las principales herramientas para salvar vidas y contener la propagación del virus.