32 mil 610 personas celebraron la riqueza gastronómica y cultural del maíz en Xalapa

septiembre 9, 2026

Xalapa, Ver., miércoles 9 de septiembre de 2026.- La primera edición del Festival Gastronómico del Maíz Guardianas del Maíz reunió a 32 mil 610 asistentes, quienes participaron durante el fin de semana en las actividades organizadas por la Secretaría de Cultura de Veracruz (SECVER) en el Parque Juárez.

El encuentro congregó a cocineras tradicionales, artesanas y artesanos, artistas y productores locales, en una celebración dedicada a reconocer la importancia del maíz como parte fundamental de la alimentación, la cultura, la economía y la historia de Veracruz y México.

En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena y del Día Nacional del Maíz, las y los asistentes disfrutaron de dos demostraciones gastronómicas a cargo de cocineras veracruzanas, que compartieron platillos y preparaciones tradicionales elaboradas a base de este grano.

El festival también abrió espacios para nuevos talentos de distintos municipios, con presentaciones artísticas y expoventa de artesanías y productos locales.

Como parte de la programación, se realizaron talleres sobre salud nutricional, demostraciones interactivas de las Casas de Semilla de Maíz Nativo y Criollo, así como charlas sobre la fauna y su relación con este cultivo.

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