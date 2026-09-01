Veracruz arranca el ciclo escolar 2026-2027 con mejoras en infraestructura y apoyo social

agosto 31, 2026

Con el regreso a las aulas de más de 2 millones de estudiantes de todos los niveles educativos y alrededor de 150 mil docentes a lo largo de los 212 municipios, la gobernadora Rocío Nahle encabezó el inicio formal del ciclo escolar 2026-2027 en Veracruz, anunciando una agenda enfocada en la rehabilitación de espacios físicos, la cobertura integral de mobiliario y el fortalecimiento de la permanencia escolar.

Durante la ceremonia oficial celebrada en la escuela primaria Nicolás Bravo, la mandataria estatal, acompañada por la titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Raquel Bonilla Herrera, remarcó que el mejoramiento de las escuelas será un eje permanente a lo largo de todo el sexenio.

“Hemos estado trabajando en las condiciones de las escuelas, pero también un tema que nos ocupa mucho es la matrícula, que cada día aumente para que nadie se quede fuera (…) están aquí para estudiar, prepararse y de grandes ser lo que ustedes quieran ser”, expresó Rocío Nahle ante la comunidad educativa.

Para resolver el rezago de butacas y mesas de trabajo, la titular del Ejecutivo destacó que dos fábricas estatales -ubicadas en Córdoba y Coatepec- operan de forma continua en la manufactura de pupitres adaptados a dinámicas individuales y colaborativas, según las necesidades reportadas por los planteles. https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=DaveCelin&dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfdGltZWxpbmVfbGlzdCI6eyJidWNrZXQiOltdLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2ZvbGxvd2VyX2NvdW50X3N1bnNldCI6eyJidWNrZXQiOnRydWUsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdHdlZXRfZWRpdF9iYWNrZW5kIjp7ImJ1Y2tldCI6Im9uIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19yZWZzcmNfc2Vzc2lvbiI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfZm9zbnJfc29mdF9pbnRlcnZlbnRpb25zX2VuYWJsZWQiOnsiYnVja2V0Ijoib24iLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X21peGVkX21lZGlhXzE1ODk3Ijp7ImJ1Y2tldCI6InRyZWF0bWVudCIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3Nob3dfYmlyZHdhdGNoX3Bpdm90c19lbmFibGVkIjp7ImJ1Y2tldCI6Im9uIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19kdXBsaWNhdGVfc2NyaWJlc190b19zZXR0aW5ncyI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdXNlX3Byb2ZpbGVfaW1hZ2Vfc2hhcGVfZW5hYmxlZCI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdmlkZW9faGxzX2R5bmFtaWNfbWFuaWZlc3RzXzE1MDgyIjp7ImJ1Y2tldCI6InRydWVfYml0cmF0ZSIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfbGVnYWN5X3RpbWVsaW5lX3N1bnNldCI6eyJidWNrZXQiOnRydWUsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdHdlZXRfZWRpdF9mcm9udGVuZCI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9fQ%3D%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=2094485958125052294&lang=es&origin=https%3A%2F%2Falmomento.mx%2Fveracruz-arranca-el-ciclo-escolar-2026-2027%2F&partner=ogwp&sessionId=070b1266eab3dc133a5acec3bb499618c2698894&siteScreenName=almomento_mx&theme=light&widgetsVersion=6a3ad42b224df%3A1778106238597&width=550px

Como parte del respaldo a la economía familiar, el Gobierno de Veracruz puso en marcha la entrega gratuita de mochilas, cuadernos y paquetes de útiles escolares para estudiantes de comunidades de alta marginación, focalizando las primeras entregas en las regiones serranas de Huayacocotla, Zongolica y Soteapan, con la meta de ampliar la cobertura conforme al presupuesto.

La gobernadora enfatizó el avance en la regulación de las cooperativas escolares para garantizar la transparencia financiera dentro de los centros educativos. Bajo las nuevas reglas, los recursos generados por estos espacios deberán destinarse exclusivamente a gastos de mantenimiento prioritarios, como gas, artículos de limpieza y necesidades operativas acordadas entre directivos y comités de madres y padres de familia.

“Las cooperativas deben estar al servicio de las escuelas, no convertirse en negocios particulares”, puntualizó Nahle García.

Por su parte, la secretaria Raquel Bonilla detalló que tan solo en educación básica se incorporaron más de 1.2 millones de alumnas y alumnos, atendidos por una plantilla superior a los 91 mil profesores, refrendando que la SEV alinea sus planes con el proyecto educativo nacional, además de dar seguimiento a los compromisos de mejora laboral para el magisterio veracruzano.