Comercios de Xalapa prevén aumento de más del 10 % en ventas por regreso a clases

Comercios de Xalapa prevén aumento de más del 10 % en ventas por regreso a clases

julio 28, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El comercio relacionado con el regreso a clases espera un incremento superior al 10 por ciento en sus ventas durante las próximas semanas, informó el presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa, Bernardo Martínez Ríos, quien destacó que papelerías, zapaterías y tiendas de uniformes serán las más beneficiadas.

«Siempre el sector papelero en estas fechas es un sector que se ve favorecido. Hoy el Ayuntamiento anunció una feria de regreso a clases, lo cual siempre es una actividad que ayuda a hacer el enlace entre los padres de familia y entre los proveedores», expresó.

El dirigente empresarial señaló que este periodo representa una importante oportunidad para el comercio organizado, al incrementarse la demanda de útiles escolares, calzado, mochilas y uniformes con el inicio del próximo ciclo escolar.

«Estamos hablando de un más de un 10 por ciento más de lo que en promedio ellos traen en sus ventas; uniformes, zapaterías, etcétera. Eso ayuda mucho también a este sector», afirmó.

Martínez Ríos reconoció que durante las vacaciones de verano la actividad económica en la capital suele disminuir debido al receso en las escuelas y dependencias gubernamentales; sin embargo, aseguró que Xalapa ha logrado consolidar una economía con mayor dinamismo.

«Xalapa ya también, por el tamaño que tiene, es una ciudad que tiene una economía y una dinámica propia de una capital de un estado tan importante como Veracruz», comentó.

Finalmente, indicó que el sector servicios continúa siendo el principal motor económico de la ciudad, mientras que actividades como la construcción suelen resentir más el periodo vacacional.