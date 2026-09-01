La UEFA apunta a los archivos secretos de la FIFA y eleva la presión sobre Infantino

La UEFA apunta a los archivos secretos de la FIFA y eleva la presión sobre Infantino

agosto 31, 2026

La UEFA ha solicitado permiso a tribunales federales de Nueva York y Florida para obtener documentos y testimonios relacionados con el abandonado proyecto FIFA Forward Enterprise.

El material podría utilizarse en un posible procedimiento penal en Suiza contra Infantino y, potencialmente, otros dirigentes de la FIFA por supuesta administración desleal. La denuncia todavía no ha sido presentada en Suiza y ninguna de las acusaciones de la UEFA ha sido probada ante un tribunal.

Según The Associated Press, la UEFA busca pruebas en poder de las entidades estadounidenses de la FIFA y de Thrive Capital, la empresa de inversión fundada por Josh Kushner.

El acuerdo propuesto habría permitido a los inversores pagar 4.200 millones de dólares por una participación del 20% en una nueva filial de la FIFA. La compañía habría controlado derechos comerciales vinculados a los Mundiales masculino y femenino y al Mundial de Clubes.

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Serias dudas sobre la valoración

La UEFA sostiene que el proyecto fue desarrollado sin una subasta competitiva, una valoración independiente ni una consulta adecuada al Consejo de la FIFA, las confederaciones y las 211 federaciones miembro.

Tal como describe Reuters, la documentación afirma que la operación valoraba la nueva estructura comercial en aproximadamente 20.000 millones de dólares. La UEFA considera que esa cifra infravaloraba de forma significativa los activos más importantes de la FIFA.

La FIFA retiró el proyecto el 1 de agosto tras una fuerte oposición de varias confederaciones. Sin embargo, la UEFA sostiene que su abandono no explica cómo fue concebido, estructurado y promovido internamente.

El organismo europeo quiere acceder a comunicaciones, valoraciones y registros del proceso de toma de decisiones. La FIFA fue contactada para comentar las últimas acciones judiciales, mientras que Thrive rechazó pronunciarse.

Una presidencia cada vez más cuestionada

El movimiento judicial forma parte de una campaña más amplia para cambiar el liderazgo de la FIFA. En su comunicado oficial, la UEFA exigió una investigación externa independiente y afirmó que la confianza en Infantino no podía recuperarse únicamente retirando el proyecto.

También prometió colaborar con otras confederaciones para presentar una alternativa creíble si Infantino busca otro mandato en marzo de 2027.

Por ahora, la distinción jurídica es fundamental: la UEFA prepara una posible denuncia penal, pero Infantino no ha sido acusado formalmente y las afirmaciones en su contra siguen siendo alegaciones.