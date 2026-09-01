Enrique Inzunza da conferencia de prensa para desmentir que tenga relaciones con el narco

Enrique Inzunza da conferencia de prensa para desmentir que tenga relaciones con el narco

agosto 31, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Después de cuatro meses de ausencia pública, el senador Enrique Inzunza reapareció este lunes en las instalaciones del Senado y aseguró que no se ha escondido ni pretende escudarse en el fuero constitucional para evadir a la justicia, al tiempo que rechazó de manera categórica cualquier vínculo con grupos del crimen organizado y exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) concluir la investigación abierta en su contra.

Ahora como senador sin partido político, luego de separarse de la bancada de Morena, Inzunza sostuvo que durante el periodo de receso legislativo permaneció en Culiacán, visitó a sus padres y continuó trabajando en su responsabilidad como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, donde, afirmó, preparó los dictámenes correspondientes a 22 reformas.

“De ninguna forma estuvo ausente del trabajo legislativo”, afirmó ante los cuestionamientos de reporteros sobre su prolongada ausencia del Senado.

Explicó que, aunque fue designado integrante de la Comisión Permanente, correspondía al coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, convocar a los legisladores titulares o sustitutos a las sesiones, y que en su caso decidió no llamarlo.

Reconoció que manifestó su desacuerdo con esa determinación, pero dijo que finalmente respetó el liderazgo del coordinador.

Sin embargo, la parte central de su reaparición estuvo marcada por las acusaciones surgidas en Estados Unidos y que, según el legislador sinaloense, forman parte de una “embestida mediática” y política en su contra.

Inzunza afirmó que una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió hace más de cuatro meses un documento en el que se le hicieron señalamientos sin presentar, hasta ahora, una sola prueba en su contra.

“Yo soy constitucional y verídicamente inocente. Son patrañas las que se me atribuyen”, sostuvo.

El senador reveló además que sus cuentas bancarias continúan bloqueadas y precisó que tiene cinco cuentas: dos de nómina, una relacionada con el Senado, otra en la que recibe su pensión como magistrado jubilado y dos vinculadas con créditos hipotecarios.

Aseguró que los recursos que maneja provienen exclusivamente de sus ingresos como servidor público y que sus ahorros no llegan al millón de pesos.

“No soy un hombre rico, soy un hombre honrado”, declaró.

Cuestionado directamente sobre si durante su paso por la Secretaría de Gobierno de Sinaloa o durante su etapa como presidente del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad tuvo comunicación o trato con integrantes del crimen organizado, Inzunza respondió tajantemente: “Absolutamente no”.

También rechazó conocer o haber tenido relación con Joaquín “El Chapo” Guzmán o Ismael “El Mayo” Zambada y calificó como falsa cualquier versión que lo vincule con organizaciones criminales.

Ante los cuestionamientos sobre su origen en Badiraguato, Sinaloa, defendió a los habitantes de ese municipio y rechazó lo que consideró una estigmatización de quienes nacieron en esa región.

Incluso ironizó sobre los señalamientos en su contra al afirmar que nunca ha sido “narco bibliotecario, ni narco taquero, ni narco magistrado, ni narco legislador”.

Asimismo, negó haber participado en la muerte del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, y rechazó que su nombre aparezca en una carta atribuida a Ismael “El Mayo” Zambada.

Uno de los temas que más se repitieron durante la conferencia fue la exigencia de que solicite licencia al Senado para enfrentar las investigaciones, planteamiento que incluso ha sido expresado públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum y por dirigentes de Morena.

Inzunza fue contundente: no solicitará licencia.

Explicó que desde el primer momento decidió defenderse desde el ejercicio de su cargo como senador y sostuvo que el fuero constitucional no representa para él un mecanismo para evadir a la justicia.

De hecho, recordó que ya compareció voluntariamente una vez ante el Ministerio Público Federal y aseguró que volverá a hacerlo las veces que sea requerido.

“En nuestro caso lo hemos hecho, y lo haremos las veces que la Fiscalía General de la República nos pida que estemos dando la cara ante el Ministerio Público Federal”, afirmó.

Consideró, no obstante, que después de más de cuatro meses la FGR debería concluir sus indagatorias y deslindar responsabilidades.

Aunque ya se separó de la bancada de Morena, Inzunza dejó claro que continuará respaldando las iniciativas que considere compatibles con sus principios políticos y con el proyecto de la Cuarta Transformación.

“No soy Groucho Marx, que decía: si no te gustan mis principios, tengo otros. Yo solamente tengo unos”, expresó.

Aseguró que continuará votando las reformas encaminadas, según dijo, a fortalecer el Estado Constitucional de Bienestar, la soberanía nacional y un país más justo e igualitario.

Sobre su permanencia en Morena, señaló que esa decisión corresponde al partido, pero advirtió que, independientemente de lo que ocurra, sus principios y convicciones no cambiarán.

Su separación de la bancada, aclaró, fue una decisión personal y no una solicitud de la dirigencia partidista.

Inzunza también habló de su relación con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien visitó en Palacio de Gobierno el día en que el mandatario regresó a sus funciones.

Explicó que Rocha Moya le pidió que acudiera a verlo y que durante el encuentro le solicitó algún consejo, aunque se negó a revelar qué le recomendó por tratarse de una conversación privada.

El senador defendió además la trayectoria de Rocha Moya y lo calificó como un hombre honorable y probo, aunque aclaró que no responderá por hechos que correspondan al gobernador.

En ese mismo sentido, rechazó comentar sobre funcionarios sinaloenses que se han entregado a autoridades estadounidenses.

“Yo solamente puedo contestar lo que es hecho propio. Lo que es hecho ajeno no lo puedo contestar”, señaló.

Al final de la conferencia, Inzunza insistió en que confía en la investigación de la Fiscalía General de la República y particularmente en su titular, Ernestina Godoy, de quien dijo esperar que presente sus conclusiones cuando corresponda.

“Sé quién soy, lo que he hecho y lo que no he hecho”, afirmó.