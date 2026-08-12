El Barzón pide reciclar útiles y evitar deudas ante regreso a clases

agosto 12, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.



Ante la presión económica que representa el regreso a clases, el Barzón Veracruz llamó a las familias a reutilizar útiles escolares y evitar, en la medida de lo posible, recurrir a créditos para cubrir los gastos de esta temporada.



Teresa Carbajal, representante del Barzón, advirtió que las familias llegan al inicio del ciclo escolar con una elevada carga de endeudamiento, por lo que adquirir nuevos compromisos financieros podría complicar aún más su situación económica.

Señaló que este año la llamada “segunda cuesta” se presenta en un contexto complicado, debido al incremento de la cartera vencida de los usuarios de servicios financieros.



De acuerdo con los datos expuestos, la cartera vencida total alcanzó en junio los 64 mil 500 millones de pesos, lo que representa un incremento de 32.9 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.



En el caso de las tarjetas de crédito, señaló que la cartera vencida aumentó de manera considerable, mientras que también se registraron incrementos en los créditos de nómina y personales.



Ante este escenario, consideró necesario que las familias eviten endeudarse para adquirir artículos que pueden ser reutilizados.

“Hay exhortos por parte de estos sectores públicos en el sentido de exhortar a los padres de familia a que reutilicemos, a que rehusemos los útiles y, sobre todo, a que nos alejemos de los créditos”, afirmó.



Explicó que el regreso a clases puede representar un gasto de entre mil 500 y 12 mil pesos por estudiante, dependiendo del grado escolar, cambio de escuela y necesidades particulares.



Sin embargo, advirtió que recurrir a tarjetas de crédito o préstamos para cubrir estos gastos puede generar una deuda difícil de liquidar debido a las elevadas tasas de interés.



“El crédito no es malo; lo que es incorrecto es que las instituciones bancarias y financieras continúen enriqueciéndose mientras las familias mexicanas continúan, a la inversa, empobreciéndose”, sostuvo.