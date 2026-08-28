Caso de maltrato animal en Santa Rosa pudo evitarse

agosto 28, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El maltrato de cuando menos 12 perros en un domicilio ubicado en la colonia Santa Rosa de Xalapa, pudo evitarse si la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y contra los Animales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz hubiese actuado a tiempo en una denuncia previa realizada hace exactamente un año.

Naxhieli Guadalupe Sánchez Méndoza, integrante de la Fundación Conectando con el Corazón, la actriz xalapeña Shaní Lozano y el presidente del Colegio de Mediación del Estado de Veracruz, Jorge Ángel Morales Ledo, recordaron que en 2025 se denunció un hecho de maltrato animal en el mismo domicilio luego de que tres perros cayeron de la azotea, sin que la investigación avanzará.

Ahora, el pasado 25 de agosto, un año después a la denuncia, en el proceso de la recuperación del domicilio que estaba invadido por el presunto agresor de los animales, se localizaron 12 perros y un gato, entre cachorros, uno ciego y otros, además del cuerpo sin vida de un cachorro e indicios de que se realizaban sacrificios.

Sostuvieron que ante estos hechos quedó de manifiesto la falta de coordinación entre autoridades de la Fiscalía Especializada y la unidad de Salud Animal del Ayuntamiento de Xalapa para la atención inmediata del rescate de los animales.

Por ello, se pronunciaron por la construcción de un protocolo denominado “Milagro”, que permita establecer las formas de actuación de todas las autoridades ante el maltrato de animales.

“Hacemos un llamado para que se implemente un protocolo que lo queremos denominar Milagro para que actúen las autoridades, porque no hay coordinación, nadie sabía qué hacer (…) Pedirle a nuestra gobernadora, a la fiscal general, que se diseñe ese protocolo para que las autoridades que tienen que ver con estas situaciones sepan qué hacer”, dijo el abogado Morales Ledo.

En ese sentido, confió en que la titular de la Fiscalía General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre tome cartas en el asunto, tras la falta de actuación del fiscal de la FEDAYCA en este caso.

Asimismo, la actriz Shaní Lozano convocó para el próximo domingo 30 de agosto a las 9:30 de la mañana a una marcha pacífica en favor de los derechos de los animales.