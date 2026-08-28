Solo 1 de cada 4 policías municipales de Alvarado está certificado

agosto 28, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Solo 10 de los 40 policías municipales de Alvarado están certificados, mientras que los otros 30 se encuentran en proceso, informó el alcalde Alberto Cobos.

El presidente municipal, militante del PVEM, justificó que la certificación se realice de manera gradual para evitar que el municipio se quede sin elementos de seguridad.

El alcalde explicó que varios de los policías que todavía no cuentan con la certificación son de reciente incorporación y deben cumplir con el proceso correspondiente.

“Los otros estamos haciéndolo gradualmente, porque tienen que seguir un proceso, y, si no, te quedarías sin policías”, señaló.

Además de los 40 policías municipales, Alvarado cuenta con el apoyo de 45 elementos de Seguridad Pública del Estado, quienes realizan operativos de manera recurrente.

Cobos también señaló que en la zona norte del municipio existe presencia de la Guardia Nacional y la Marina.

El presidente municipal afirmó que en Alvarado se vive un clima de tranquilidad y atribuyó esta situación al trabajo de las instancias federales y estatales en materia de seguridad.

“Bien, se vive y se respira tranquilidad. Creo que el trabajo de las instancias federales y estatales en materia de seguridad ha sido muy bueno. En Alvarado estamos tranquilos”, afirmó.

Detención de presunto jefe criminal

El alcalde también se refirió a la detención de Francisco “N”, alias “El Gordo Frank”, ocurrida el 23 de julio de 2026 en Alvarado, quien fue identificado como presunto líder regional o jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cuestionado sobre si después de esta detención se incrementó la presencia de elementos federales en el municipio, Cobos señaló que las fuerzas de seguridad se han mantenido de manera constante desde el 1 de enero.

“Por parte de la Federación se ha mantenido desde el primero de enero una participación constante. Se encuentran con nosotros, al igual que los compañeros del estado”, explicó.

El alcalde agregó que las fuerzas federales y estatales iniciaron el año con un número considerable de elementos en Alvarado y que esa presencia se mantiene.