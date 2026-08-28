Prófugos de la justicia no pueden contender por cargos

agosto 28, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El ministro en retiro y coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó que una persona que tenga una orden de aprehensión, no haya comparecido ante un juez y se encuentre fuera del país, sustraída de la acción de la justicia, no podría contender por la Presidencia de la República al actualizarse el supuesto constitucional de prófugo de la justicia.

La declaración se produjo al ser cuestionado sobre la situación del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos y ha expresado aspiraciones políticas rumbo a la elección presidencial.

Zaldívar evitó pronunciarse específicamente sobre el caso del exmandatario tamaulipeco, al señalar que no conoce todas las condiciones jurídicas particulares.

Sin embargo, explicó los elementos que, de presentarse en cualquier persona que pretenda competir por un cargo de elección popular, impedirían su candidatura.

“Si esta persona a la que usted alude tiene orden de aprehensión, no ha comparecido al juez, está en otro país, obviamente está sustraído de la acción de la justicia, entonces entraría en el supuesto constitucional de prófugo de la justicia y no podría ser candidato”, sostuvo.

El planteamiento adquiere relevancia debido a que el artículo 38 de la Constitución establece que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, entre otros supuestos, por estar prófugo de la justicia, desde que se dicta una orden de aprehensión y hasta que prescribe la acción penal.

El exgobernador de Tamaulipas ha vuelto al escenario político nacional en los últimos meses, en medio de señalamientos y de la discusión sobre sus posibilidades de participar en futuras contiendas electorales.

En 2024, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya había considerado que se encontraba en condición de prófugo de la justicia al analizar su candidatura a una diputación plurinominal.

Además de la condición jurídica, Zaldívar señaló que cualquier eventual aspirante a la Presidencia tendría que cumplir con los requisitos de residencia establecidos en la Constitución.

“Y también habría que ver en su momento que se requiere una residencia previa para poder competir por la Presidencia de la República”, puntualizó.