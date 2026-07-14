Refuerzan vigilancia para frenar captura ilegal de cangrejo azul en Alvarado

julio 14, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Durante la temporada de veda del cangrejo azul, autoridades de los tres órdenes de gobierno intensificaron los operativos de vigilancia en las localidades de Arbolillo, Camaronera y La Riviera, con el objetivo de evitar la captura y comercialización ilegal de esta especie.

El alcalde de Alvarado, Alberto Ángel Cobos Márquez, informó que las acciones se realizan de manera coordinada con dependencias ambientales federales y estatales, además de contar con el respaldo de organizaciones civiles y habitantes de la zona.

En los recorridos participan elementos de la Policía Municipal, personal de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) y la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema).

El edil señaló que la presencia constante de las autoridades ha permitido disminuir la venta ilegal del cangrejo azul durante esta temporada.

“Teníamos conocimiento de que anteriormente el cangrejo azul era vendido en esta época. Hoy en día se inhibió esa parte al ver la presencia de todo el cuerpo de gobierno”, afirmó.

Explicó que la estrategia no solo busca sancionar a quienes capturan la especie de manera ilegal, sino impedir que llegue a los puntos de venta mientras permanece vigente la veda, periodo fundamental para su reproducción.

“Hay vigilancia por parte de la Policía Municipal, pero también cuando tú ves a PMA, Profepa y las demás autoridades, esa parte te inhibe porque sabes perfectamente que capturar un cangrejo y venderlo es algo ilícito en esta temporada”, comentó.

Cobos Márquez destacó que la protección del cangrejo azul también ha sido posible gracias a la colaboración de asociaciones civiles y ciudadanos, quienes participan en las labores de vigilancia y concientización.

“Aquí no se trata de ver quién hace más o quién hace menos porque también hay que reconocer el trabajo de las organizaciones civiles, de las asociaciones y de la ciudadanía. Nosotros estamos trabajando y conjuntando esfuerzos”, dijo.