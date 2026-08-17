Alvarado se afianza como destino gastronómico con la elaboración de media tonelada de ceviche
agosto 17, 2026
Juan David Castilla/Xalapa. Con la elaboración de más de media tonelada de ceviche y un alto flujo de visitantes, el municipio de Alvarado celebró con éxito la cuarta edición del «Ceviche Alvaradeño 2026», festividad que tuvo como escenario el tradicional Callejón de los Mariscos y que busca consolidar a la demarcación como la capital gastronómica de la entidad.
El encuentro gastronómico contó con la colaboración de 24 pescaderías y establecimientos locales, cuyos restauranteros y productores unieron esfuerzos para la preparación del platillo representativo a base de pescado fresco.
La actividad generó una importante derrama económica que benefició de forma directa a pescadores, prestadores de servicios y comerciantes de la cabecera municipal durante el fin de semana.
La jornada fue encabezada por el presidente municipal, Alberto Ángel Cobos Márquez, y la presidenta del DIF Municipal, Priscila Díaz, quienes realizaron un recorrido por los puestos de degustación para entregar reconocimientos a las y los participantes.
Durante el evento formal se llevó a cabo la coronación de Angelique Vázquez Morales como la Reina del Ceviche 2026.
La muestra culinaria atrajo la atención de turistas, familias de la región del Sotavento y creadores de contenido digital enfocados en el turismo gastronómico, quienes difundieron la riqueza cultural y culinaria alvaradeña a través de plataformas digitales, impulsando la promoción del municipio a nivel nacional e internacional.