Alvarado se afianza como destino gastronómico con la elaboración de media tonelada de ceviche

Alvarado se afianza como destino gastronómico con la elaboración de media tonelada de ceviche

agosto 17, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Con la elaboración de más de media tonelada de ceviche y un alto flujo de visitantes, el municipio de Alvarado celebró con éxito la cuarta edición del «Ceviche Alvaradeño 2026», festividad que tuvo como escenario el tradicional Callejón de los Mariscos y que busca consolidar a la demarcación como la capital gastronómica de la entidad.

El encuentro gastronómico contó con la colaboración de 24 pescaderías y establecimientos locales, cuyos restauranteros y productores unieron esfuerzos para la preparación del platillo representativo a base de pescado fresco.

La actividad generó una importante derrama económica que benefició de forma directa a pescadores, prestadores de servicios y comerciantes de la cabecera municipal durante el fin de semana.

La jornada fue encabezada por el presidente municipal, Alberto Ángel Cobos Márquez, y la presidenta del DIF Municipal, Priscila Díaz, quienes realizaron un recorrido por los puestos de degustación para entregar reconocimientos a las y los participantes.

Durante el evento formal se llevó a cabo la coronación de Angelique Vázquez Morales como la Reina del Ceviche 2026.

La muestra culinaria atrajo la atención de turistas, familias de la región del Sotavento y creadores de contenido digital enfocados en el turismo gastronómico, quienes difundieron la riqueza cultural y culinaria alvaradeña a través de plataformas digitales, impulsando la promoción del municipio a nivel nacional e internacional.