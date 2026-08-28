“DEBO, NO NIEGO; PAGO, LO JUSTO”

agosto 28, 2026

Hoy se celebra el Día del Adulto Mayor en nuestro país, y aunque son muchos los

avances que se han tenido, en materia de protección y asistencia a nuestros

mayores; en materia de acceso a la justicia, protección al patrimonio, y uso de

servicios bancarios y financieros, es muy desafortunado, el que no podamos decir

lo mismo.

De atrás para adelante, hace una semana en este mismo espacio, expuse el caso

de Emilio, nombre usado para proteger su verdadera identidad, quien, con noventa

y nueve años de edad cumplidos, enfrenta serios obstáculos para poder acceder a

su dinero depositado en una cuenta bancaria (propia) en el Banco del que toda la

vida, fue cliente.

A esa edad la urgencia para disponer de su dinero, la marcan los costos diarios de

atención a su salud y subsistencia, por lo que no puede darse el lujo de esperar

turnos y trámites, en aclaraciones, con requerimientos, que constantemente

cambian por “políticas del Banco”, o por rotación de ejecutivos.

Primero, que porque el Poder que otorgó a su mandataria, no reúne los requisitos

legales (que si reúne), y que ha pasado todos los trámites administrativos,

laborales, incluso de carácter financiero, ante instituciones públicas y privadas en

donde se ha presentado. Menos en el Banco, en donde en algún tiempo tuvo

vigencia, y en otro ya no.

Segundo, porque no pasaban sus huellas. Tercero, porque su voz no se entendía

en el auricular, y cuarto, porque tampoco es candidato a banca electrónica o

medios digitales de disposición.

En fin, que, sobre el caso, y a pregunta expresa de algunos lectores, que se

cuestionan acerca de qué sigue o qué se puede hacer; es importante mencionar,

que se ha acompañado a Emilio, en un primer momento en la aclaración de su

trámite.

Pues la negativa del Banco, partió del hecho de una confusión o enredo que

hicieron los mismos ejecutivos encargados de darle la atención al cliente, pues

después de varios días de trámites y vueltas, ni siquiera eran capaces de

transmitir con claridad, cuál era el motivo de la negativa del acceso a su dinero.

Así, el caso sirve de ejemplo, para recomendar a Usted si se encuentra en similar

situación, en que toda comunicación con el Banco debe ser por escrito, ya sea a

través de un reporte, folio, o número de caso, o sea cual sea la denominación en

que la institución bancaria decida iniciar la gestión de su caso.

Sin ese dato, que debe conllevar, número, fecha y motivo del reclamo, estamos

persiguiendo nada.

Y es que, a propósito del tema, quiero hacer énfasis en que hasta hace unos años,

fue válido creer que “Juanita”, “Lalito” o “Cristi”, (ejecutivos del Banco) eran

nuestros amigos, y que bastaba la confianza de la frecuencia con que podíamos

verlos, para dar por hecho que todos nuestros trámites, estaban bien hechos,

seguros, o a salvo.

La realidad y el aumento de fraudes, (o póngale cualquier otra denominación, si no

le quiere llamar fraudes, a todos los abusos que han derivado en la pérdida del

dinero ahorrado) han cambiado la forma de operar nuestros trámites en Bancos,

así se trate del más sencillo.

El exceso de confianza, y la buena fe, la palabra, y tantos otros valores, y virtudes,

con los que cuentan nuestros adultos mayores, los han llevado a confiar, en que

todos sean y se conduzcan con la misma ética, que ellos.

Un segundo momento del caso de Emilio, lo será una vez fenecido el plazo de

respuesta iniciar el procedimiento formal de Queja o Reclamación en contra de la

Institución y ante la Condusef, para obtener un informe o respuesta del caso.

De ahí siguen (en caso de no resolverse) las instancias judiciales. Pero justo aquí

es en donde nos encontramos con el otro problema que enfrentan las personas en

edad adulta mayor, la falta de acceso a la justicia, y la ausencia de gratuidad en

esos andares.

Además de que, si de por sí; para alguien en mediana edad, no es cómodo (ni

fácil) andar en pleitos imagínese, lo grave que resulta para alguien en edad adulta

mayor.

Y finalmente por cuanto hace a la falta de protección al patrimonio, basta con

revisar las estadísticas, para darnos cuenta que, quienes más padecen o sufren

abusos, fraudes, robos, y son el blanco principal del últimamente llamado “cártel

inmobiliario” son ellos, nuestros Adultos Mayores.

Vaya hoy, una gran felicitación a todos los abuelos, a la par de un llamado a las

autoridades y a todos lo que tratamos con personas en esta edad, para hacer lo

que nos corresponde, cuando de atención, y protección se trate.