La inversión ya no se mide solo por cuánto llega, sino por cuánto se queda

agosto 26, 2026

Durante mucho tiempo, una gran inversión se resumía en una cifra: millones de pesos o dólares anunciados, número de empleos previstos y tamaño de la obra. Esa información sigue siendo importante, pero cada vez explica menos por sí sola el impacto que un proyecto puede tener en una región.

⇒ La pregunta empieza a cambiar. Ya no es únicamente cuánto capital llega, sino cuánto de ese valor logra quedarse en forma de empleos locales, proveedores, capacitación, tecnología, infraestructura y nuevas capacidades productivas.

Un ejemplo reciente está en Hidalgo. El 19 de agosto, el Gobierno de México informó que el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Zapotlán reúne 130 proyectos por alrededor de 147 mil millones de pesos y contempla 191 mil empleos. En la primera fase se estiman 5,100 puestos de trabajo, con el compromiso de que al menos 35% de las contrataciones sean locales.

El dato es relevante no solamente por el porcentaje. En la presentación del proyecto se puso sobre la mesa que alrededor de esos empleos habrá proveeduría, capacitación, servicios y nuevas capacidades para la región. Es decir, el objetivo es que la inversión no termine en los límites físicos de un parque industrial, sino que se conecte con la economía que ya existe alrededor.

Esa lógica también aparece en el Plan México. Entre sus metas hacia 2030 está aumentar el contenido nacional en las cadenas globales de valor, elevar la participación de proveeduría hecha en México y sumar empleos en manufactura especializada y sectores estratégicos. La política industrial reciente también ha puesto énfasis en sustituir importaciones cuando exista capacidad nacional y en incorporar a empresas mexicanas, incluidas pequeñas y medianas, a nuevas cadenas de suministro.