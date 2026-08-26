Planea Estados Unidos revocar visas de turismo y negocios a unos 200 mil solicitantes de asilo

agosto 25, 2026

El Gobierno de Estados Unidos se prepara para revocar las visas de negocios y turismo de hasta 200 mil extranjeros que han solicitado estatuto de asilo en el país. De concretarse esta medida, reportada por la agencia Associated Press y basada en documentos internos del Departamento de Estado, representaría la mayor cancelación masiva de permisos de entrada en la historia de la nación norteamericana.

Por consiguiente, las autoridades de la administración federal buscan cerrar lo que consideran un vacío legal en el sistema de inmigración. En este sentido, la medida afecta directamente a los permisos de tipo B1 (negocios) y B2 (turismo, visitas familiares o tratamiento médico) emitidos entre 2016 y 2026 a personas que posteriormente iniciaron trámites de protección internacional ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS)

Operativo conjunto y alcance de la medida

De igual manera, este proceso se ejecutará de forma coordinada entre el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, confirmó las acciones conjuntas para identificar a los extranjeros que ingresaron como visitantes temporales y luego solicitaron asilo para radicar de forma permanente en territorio estadounidense.

Asimismo, las autoridades aclararon que la revocación de la visa no provocará una deportación inmediata. En su lugar, la mayoría de las personas con casos pendientes de asilo perderán su estatus formal de viajeros de negocios o turistas, lo que reestructurará su condición de estancia dentro del país mientras se resuelven sus expedientes legales.

Endurecimiento de los requisitos migratorios

Por su parte, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, defendió la política a través de sus canales oficiales al argumentar que la población exige frenar las solicitudes desprovistas de sustento legal. El funcionario subrayó que la vía del asilo no debe utilizarse como un mecanismo para eludir las leyes migratorias ordinarias.

De hecho, los nuevos formularios de solicitud de visas B1 y B2 exigen a los interesados confirmar explícitamente que no tramitarán asilo al llegar a Estados Unidos, además de demostrar lazos firmes que garanticen el retorno a sus países de origen.

Esta medida se suma a las severas restricciones impuestas por la administración federal, las cuales incluyen revisiones de historiales en redes sociales y la cancelación previa de 175 mil visados a personas vinculadas con antecedentes penales o críticas públicas a la política exterior de la nación.