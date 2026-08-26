Arranca periodo en la Cámara Alta

agosto 26, 2026

El próximo 1 de septiembre, lector lectora querida, arranca el periodo de sesiones de la LXVI Legislatura en el maravilloso Senado de la República, para su tercer año y tendría que ser durante esta semana, que se defina quien habrá de presidir tan digno recinto, como lo establece la ley orgánica, que también establece que el ungido sería elegido mediante votación.

Hasta el momento, serían los senadores Oscar Cantón y Higinio Martínez, quienes no ceden en su pretensión e ser ungidos, aunque ambos coinciden en que lo conveniente sería construir una candidatura de unidad, total que en los hechos cantantes y sonantes, ninguno de los dos ha logrado todavía imponerse sobre el otro y es ahí, donde aprovecha Manuel Huerta y va y levanta la mano, pero su manito, es lo único que trae en la mochila el senador veracruzano, ya que se sabe que el pintoresco sujeto, es incapaz de cabildear, negociar y lograr consensos, porque lo único que sabe hacer es opinar de todo desde la comodidad de algún café.

La realidad recaerá sobre los senadores Cantón o Martínez y las posibilidades de Óscar Cantón existen, ni como negarlo y el senador llega con cierta fortaleza por el respaldo que ha logrado reunir entre senadores morenistas y por el acompañamiento político mañosísimo del grupo de Adán Augusto López, que justo hoy día, no transita por su mejor momento; en tanto el senador Higinio Martínez, cuenta con experiencia legislativa, la posición de vicecoordinador de Morena y cercanía con sectores vinculados a la presidenta Claudia Sheinbaum; Manuel Huerta no cuenta con nada de lo anterior, pero levanta la mano y siente que las puede, no se puede ni llegar a pensar en un Manuel Huerta cabildeando porque con sus modos y ademanes, seguro andará quejándose entre las curules, vociferando que nadie lo toma en serio y aromatizado los pasillos.

Al final del día, lo único seguro es que Manuel Huerta seguirá fiel a su esencia quejándose y sufriendo, pero eso sí, la elección en sí, se convertirá en un indicador del equilibrio de fuerzas al interior del MORENA, de imponerse Óscar Cantón sería leído como un pase de “revista de supervivencia” del grupo de Adán Augusto López, o de elegirse Higinio Martínez, todo apuntaría hacia el entorno político presidencial.

Claro que en una de esas llega Huerta, como una salida consenso capaz de evitar que la elección sea interpretada como una victoria directa, de una de las dos corrientes… ¡Se vale soñar! Lols.

Cosas de la vida y menudencias

Ayer en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora veracruzana, Rocío Nahle, informó que la entidad contará con mil 298 Consultorios de Atención Primaria, cuya operación está prevista para iniciar en enero de 2027, con el objetivo de fortalecer los servicios de salud y acercar la atención médica a la población.

También dijo que distribución contempla 159 consultorios en la jurisdicción de Pánuco; 74 en Tuxpan; 12 en Poza Rica; 36 en Martínez de la Torre; 61 en Xalapa; 15 en Córdoba; 30 en Orizaba; 60 en Veracruz; 111 en Los Tuxtlas y 89 en Coatzacoalcos, como parte de la estrategia para ampliar la cobertura de atención primaria en las distintas regiones del estado.

Para el jueves 27 de agosto al medio día en el Congreso Local Veracruzano, se entregará la medalla y el diploma Heberto Castillo Martínez 2025 a la maestra Gloria Sánchez Hernández, quien fue seleccionada de la terna que integraba junto con Héctor Omar Pensado Díaz y Ángel Rafael Trigos Landa.

El reconocimiento destaca la trayectoria académica, investigación y aportaciones al ámbito educativo, además de su labor legislativa de la maestra Sánchez Hernández y seguramente asistirá la plana mayor del MORENA veracruzano.

Así las cosas hasta ahora lector, lectora querida, nos leemos mañana.