En riesgo cafeticultura veracruzana, podría desaparecer en cinco años: productores

agosto 25, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La cafeticultura en el estado de Veracruz enfrenta una crisis estructural sin precedentes que podría provocar la desaparición total de la actividad en un lapso no mayor a cinco años, advirtió Cirilo Elotlán Díaz, integrante del Consejo Regional del Café de Coatepec.

El líder cafetalero explicó que la combinación de brotes de plagas como la roya, la falta de apoyos gubernamentales oportunos y la severa disminución de productores han llevado al sector a un punto crítico de supervivencia que amenaza no solo la economía local, sino también la biodiversidad de las zonas montañosas.

Elotlán Díaz detalló que durante la cosecha 2025-2026 se registraron pérdidas de entre el 30 y 40 por ciento tanto en volumen de producción como en plantaciones dañadas. Esta situación derivará en un ciclo 2026-2027 sumamente atípico y negativo, ya que la resiembra y renovación de matas tarda entre dos y tres años en volver a ser productiva.

El integrante del Consejo Regional expuso que, tras protestas realizadas a mediados de junio, se logró que la Federación adelantara los recursos del programa de apoyo para entregarse en julio; no obstante, una bolsa prometida de 32 millones de pesos destinada a combatir la roya mediante brigadas técnicas no se ha visto reflejada en el campo.

«Ahorita con las altas temperaturas la roya está resurgiendo y avanzando entre un 10 y 15 por ciento, afectando principalmente a las variedades arábigas en regiones clave como Coatepec y Huatusco. Dijeron que en agosto empezaban a capacitar ingenieros y aplicar el recurso, pero es la hora en que no vemos ni presencia técnica ni la aplicación de esos 32 millones por ningún lado», recriminó.

Asimismo, criticó la postura del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), señalando que las acciones institucionales caminan a paso lento y favorecen únicamente a un grupo reducido de productores integrados en las llamadas Escuelas de Campo (ECAS).

“Mientras los productores en el campo se debaten diariamente entre la sobrevivencia y el abandono, las dependencias operan de forma limitada. Si esto continúa así, en cinco años la cafeticultura va a desaparecer de Veracruz», alertó.

Para dimensionar el declive del sector en las últimas dos décadas, Elotlán Díaz comparó los registros oficiales. Explicó que en el año 2005 se contabilizaban 90 mil cafeticultores en la entidad con 135 mil hectáreas cultivadas; actualmente la cifra cayó a unos 60 mil productores y apenas 90 mil hectáreas activas.

Aunque entre 2015 y 2018 cientos de hectáreas de café con sombra fueron sustituidas por el cultivo de limón debido a sus altos costos en aquel momento, hoy los agricultores intentan retornar al aromático ante el desplome del precio de los cítricos.

Finalmente, indicó que aun cuando la Bolsa de Valores fija expectativas aceptables de hasta 18 pesos por kilogramo de cereza y 5 mil 500 pesos por quintal de pergamino, impulsado en parte por afectaciones climáticas en Colombia, acopiadores en municipios como Tlacotepec de Mejía pagan apenas 6.50 pesos por kilo en los primeros cortes de temporada, un costo que no cubre los gastos mínimos de corte y mantenimiento.