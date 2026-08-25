Premian a quienes ganaron la primera edición del concurso “Xalapa de Lectura en Corto”

agosto 24, 2026

Xalapa, Ver., 24 de agosto de 2026.- Con la finalidad de impulsar la lectura entre la población xalapeña y promover la participación de niñas, niños, juventudes y personas adultas, el Ayuntamiento de Xalapa, encabezado por la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, llevó a cabo la premiación de las y los ganadores de la primera edición del concurso “Xalapa de Lectura en Corto”.

La iniciativa fue impulsada por la Regiduría Tercera, a cargo de la Mtra. Susan Liliana Morales Segura, titular de la Comisión de Bibliotecas, Fomento a la Lectura y Alfabetización, en coordinación con la Dirección de Educación, a cargo del Lic. Irving Aguirre Landa, con el propósito de promover la cultura lectora mediante la creación de videos cortos y reseñas.

En el acto estuvieron presentes la Regidora Primera, Lic. Diana Julieta Aguilar Ortega; el Regidor Segundo, Lic. Axel Fernández Cambambia; el Regidor Cuarto, Lic. Alfonso Osegueda Cruz; la Regidora Quinta, Dra. Raquel Rosalía Castañeda González; el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz, y el Director de Juventud, Lic. Rafael Alarcón Barrientos.

Durante la ceremonia, realizada en la Sala de Cabildo, se reconoció a las y los participantes que obtuvieron los primeros, segundos y terceros lugares de las categorías infantil, juvenil y adultos, con un total de 17 trabajos premiados. Cada ganador recibió un reconocimiento y libros para continuar cultivando su gusto por la lectura.

También se proyectaron los videos correspondientes a los tres primeros lugares de cada categoría.

Ante las y los ganadores y sus familias, la Alcaldesa destacó que desde la Administración Municipal se continuará trabajando para abrir más espacios dirigidos a niñas, niños y juventudes en ámbitos como la cultura, las artes y el deporte, así como en otras actividades al alcance de la ciudadanía.

Recordó que Xalapa cuenta con nueve bibliotecas municipales, 16 Centros Comunitarios, siete centros infantiles en el DIF Municipal, guarderías y jardines de niños, además de diversas actividades desarrolladas por el SIPINNA (Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes) Xalapa y las direcciones de Educación y Cultura, desde donde se promueven la lectura y la escritura mediante talleres y otras actividades.

La Alcaldesa reconoció la participación de quienes atendieron la convocatoria y destacó el valor de conocer, a través de sus videos, la interpretación que cada participante hizo de un texto.

“Nos da mucho gusto que hayan participado en esta convocatoria, es muy conmovedor ver a través de los ojos de ustedes la interpretación de un texto y compartirnos la emoción que siempre da abrir un libro y leerlo. Agradecemos mucho el trabajo de la Regiduría Tercera y de Educación”, manifestó.

Por su parte, la Regidora, Mtra. Susan Liliana Morales Segura, señaló que la convocatoria se puso en marcha desde la Regiduría Tercera, con el apoyo de la Dirección de Educación y de la Presidenta Municipal, con la convicción de que durante estos cuatro años se busque fomentar el amor por la lectura y acercar la literatura a través de la mirada de las y los participantes.

Destacó que, aunque la tecnología puede generar distancia con el entorno, los trabajos presentados demostraron que un video corto puede convertirse en un puente hacia los libros, sin necesidad de contar con un gran equipo de grabación, sino con una buena idea y entusiasmo.

Finalmente, señaló que detrás de cada uno de los 17 videos premiados hay reflexiones y la valentía de compartir lo que un libro hizo sentir a sus creadores, por lo que cada categoría aportó perspectivas únicas y originales.